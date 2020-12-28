طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية السريعة بطريقة المطاعم

أصابع الموزاريلا المقلية تعتبر من أشهر الأكلات بالمطابخ الإيطالية، التي يعشقها جميع الأشخاص بدول العالم، لأن تلك الاكلة تتميز بليونتها ومذاقها الرائع، ولها رائحة مذهلة تجذب الأشخاص إليها، وسهلة في التحضير، كما يمكن أن تُقدم بجانب بعض أطباق الدجاج او اللحوم الرئيسية لأفراد عائلتك، أو تقديمها كنوع من السندوتشات في الفطار أو العشاء، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل اصابع الموزاريلا المقلية .

نصف كيلو جبنة موزاريلا.

2 بيضة كبيرة الحجم.

كوب إلا ربع من الطحين.

⅓ كأس كبير من النشا.

كوب صغير من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة ملح ثوم.

زيت للقلي.

قومي بنخل مقدار الطحين جيداً، ثم اخفقي مقداراً من الماء مع البيض بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضعي خليط البيض في وعاء وتركيه جانبا.

ثم امزجي البقسماط مع مقدار ملح الثوم في وعاء، ثم اتركيه جانبا.

اخلطي النشا مع مقدار الطحين المنخول في وعاء كبير.

ضعي مقدار زيت القلي في مقلاة، ثم ضعي المقلاة على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن.

وقومي بتشكيل مقدار الجبن إلى أصابع متشابهة، ثم ضعي أصابع الموزاريلا بخليط الطحين، ثم ضعيها بخليط البيض، ثم بخليط البقسماط.

وزعي أصابع الموزاريلا بالزيت، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

ثم ضعي أصابع الموزاريلا المقلية فوق أوراق المطبخ، حتى تتخلصي من أي زيت زائد بها.

قومي بتقديم أصابع الموزاريلا المقلية بأطباق التقديم مع القليل من الكاتشب وبعض الصوصات حسب الرغبة.

مكونات اصابع الموزاريلا المقليةطريقة عمل أصابع الموزاريلا المقليةمعلومات عن أصابع الموزاريلا المقلية

‏طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية هي في الأساس وصفة من المطبخ الأميركي، وقد أُعتيد أن تُقدّم ساخنة في شكل مقبّلات وفواتح شهية ومن المعتاد أيضاً أن تُغمّس بأنواع عديدة من الصوصات مثل صوص الباربكيو أو أن تُقدم مع الكاتشب.

في النهاية من خلال موقعنا اليوم نتمني أن نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية ونرجوا منكم توضيح الوصفات التي ترغبون منا في نشرها بمقالات مُقبلة في التعليقات أسفل المقال.