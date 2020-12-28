طريقة عمل البسبوسة السورية بالقشطة بخطوات سهلة ومذاق شهي

طريقة عمل البسبوسة السورية، البسبوسة تعد من أفضل أنواع الحلويات الشرقية والمشهورة بنسبة كبيرة في بلاد الشام، توجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل البسبوسة السورية، فهي من أنواع الحلويات التي لا تخلو منها أي مناسبة، فهي تناسب الأفراح، وأعياد الميلاد، والحفلات بأنواعها، وتتميز البسبوسة بمذاقها الذي اللذيذ لا يقدر على مقاومته أحد، والآن سنتطرق لذكر بعض هذه الطرق في هذا المقال، تابعونا. طريقة عمل البسبوسة السورية بالقشطة طريقة عمل البسبوسة السورية بالقشطة المقادير: 1 كوب من السميد الناعم.

4 ملاعق سكر.

4 ملاعق من النشا.

2 كوب حليب بارد.

ربع ملعقة من الهيل، الزعفران.

بيضة.

نصف كوب زيت عادي.

كيس بيكنج بودر.

150 جرام قشطة. خطوات تحضير البسبوسة نضع مقدار النشا في كوب واحد من الحليب البارد حتى تذوب النشا تمامًا.

نضع مقدار السميد في وعاء كبير ونضيف له مقدار السكر، ومقدار الزعفران، ومقدار البيكنج بودر، ومقدار القشطة، ثم

نقوم بخلط جميع هذه المكونات بشكل جيد.

نستمر في خلط المقادير حتى تصبح متجانسة ومتماسكة.

نسكب الخليط في قالب البسبوسة، وندخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركه لمدة 15 دقيقة.

نخرج البسبوسة ونضيف لها القطر. مقادير قطر البسبوسة نصف ملعقة ليمون، 4 كوب ماء، 4 كوب سكر.

يتم تحضير هذا القطر بخلط هذه المكونات مع بعضها ووضعها على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق. خطوات تحضير البسبوسةمقادير قطر البسبوسة بعد إضافة القطر نحضر القشطة: يتم وضع مقدار القشطة مع حليب مع النشا على نار هادئة ونستمر في الخلط حتى تصبح القشطة متماسكة.

نضعها على البسبوسة، ونزين طبقة القشطة الأخيرة بالمكسرات، ثم ندخل البسبوسة للثلاجة لمدة 6ساعات. ثم بعد انقضاء مدة التبريد ويفضل ألا تقل عن 4 ساعات يتم تقطيعها وتقديمها وهي باردة، ويمكن تقديم صوص الشيكولاته أو الطوفي معها. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل الكبة السورية المقلية على أصولها

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