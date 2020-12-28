أهم الأسباب المؤدية لتقصف الشعر والطرق العلاج

الشعر المتقصف والمتكسر له مظهر مزعج وهي مشكلة يعاني منها الكثير من النساء، فهذه أكثر مشاكل الشعر انتشارا، فلابد من معرفة أسباب تقصف الشعر وكيفية الحماية منها، ولأن الشعر من علامات الجمال بين النساء، سوف نتعرف في هذا المقال على الأسباب المؤدية لتقصف الشعر والطرق والحلول المتاحة لتعيدي إلى شعرك القوة واللمعان والحيوية.

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي الي تقصف الشعر وهي:

1.ضعف وجفاف الشعر الناتج عن:

• غسل الشعر باستمرار.

• استعمال أدوات رديئة مثل المقصات الصدئة لقص الشعر.

• الاستعمال الخاطئ لأدوات التصفيف والتجفيف الحراري للشعر مثل: مكواة الشعر، والمشوار.

• استخدام المواد الكيميائية الضارة مثل مواد فرد الشعر المختلفة وصبغة الشعر.

• تمشيط ومحاولة فك عقد الشعر بقوة.

• عدم قص أطراف الشعر بشكل منتظم.

• عدم ترطيب الشعر بشكل دوري.

2.جفاف الشعر بسبب عوامل بيئية مثل:

• ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

• أشعة الشمس الضارة.

• انخفاض درجة الحرارة في الشتاء.

3.ضعف الشعر بسبب مشاكل صحية مثل:

• خلل في الهرمونات.

• نقص الفيتامينات والمعادن.

• أنواع الرجيم الغير صحية.

• يجب قص أطراف الشعر التالفة، فهي من أهم الخطوات اللازمة لمنع زيادة تقصف الشعر، فمن الطبيعي أن يحدث تقصف للشعر كل 3 أو 4 شهور، وهذا يجعل عملية قص أطراف الشعر في غاية الأهمية.

• عليكي التجنب بقدر الإمكان عن أدوات تصفيف الشعر الكيميائية الضارة مثل منتجات فرد الشعر المختلفة والصبغات.

• العمل علي نظام يومي مناسب للعناية بالشعر، مثل : استعمال مرطب للشعر، استعمال أدوات التصفيف والتجفيف الحراري علي شعر رطب وليس جاف، عدم لف الشعر وهو رطب على شكل كعكة بعد الخروج من الحمام، استعمال مشط مناسب للشعر، شرب المياه بكمية كافية.

حيث يستخدم الصبار في حماية فروة الرأس، كما أن جل الصبار يساعد في ترطيب ونمو الشعر ومنع التقصف.

المكونات

ملعقتين من جل الصبار

طريقة الاستخدام

يتم خلط جل الصبار جيدا. يوضع جل الصبار علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك بلطف لمدة 5 دقائق. يترك بالشعر لمدة ساعة على الأقل. يتم غسل الشعر بالشامبو والماء جيدا. من الأفضل استخدام جل الصبار مرتين كل أسبوع للحفاظ على الشعر من التقصف.

المكونات

ثمرة بطاطس

ملعقة صغيرة من عسل النحل

ملعقة صغيرة من الماء

طريقة الاستخدام

يتم تقطيع البطاطس لقطع صغيرة ويتم وضعها في خلاط، مع إضافة الماء والعسل وخلطهم جيدا حتى يصبح خليط مرن. يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر. يترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو، مع تكرار ماسك البطاطس مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على نتائج سريعة.

يعمل هذا على منح الشعر الترطيب الكافي، كما يعمل على تغذية الشعر بشكل الصحي ليساعد في نموه ومنع التقصف والتلف، كما يفضل تكرار الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج السريعة.

المكونات

صفار بيضة واحدة

عدد ملعقتين كبيرتان من المايونيز

عدد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام

يتم خلط جميع المكونات جيدا، ثم توزع على الشعر النظيف من فروة الرأس حتى الأطراف. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ويتم تغطية الرأس والشعر بقبعة الاستحمام. يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب، وسوف تلاحظين أن شعرك أصبح أكثر نعومة ولمعان.