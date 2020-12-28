طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم زي المحلات.. وأهم أسرار نجاحها

طريقة عمل كفتة الحاتي، عرض خبراء الطبخ العديد من الوصفات يوضحون بها طريقة عمل كفتة الحاتي؛ لأنها من أشهى الوصفات إلى جانب سهولة تحضيرها وتوفر مكوناتها في المنزل كما أن مكوناتها غير مكلفة، وإليكِ عزيزتي طريقة عمل كفتة الحاتي بكل سهولة في المنزل لتُسعدي بها أفراد أسرتك ولضمان نظافتها وجودتها وبمذاق أشهى وألذ من المحلات. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير: نصف كيلو لحم مفروم به نسبة دهن.

1 بصلة مبشورة.

1 طماطم مبشورة.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

1 ملعقة بيكنج بودر.

بهارات لحمة وقرفة.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مقطع قطع صغيرة.

قطعة فحم سريع الاشتعال. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية احضري وعاء عميق وضعي فيه اللحمة المفرومة، ثم أضيفي لها البقسماط والبيكنج بودر والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقدونس.

ابشري البصلة وحبة الطماطم وخذي التفل وضعيه على الخليط السابق.

اعجني المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها البعض.

ثم ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

احضري ماء البصل المبشور والطماطم وضعيه على راحة يدك وقومي بتشكيل الكفتة باستخدام السيخ المعدني أو سيخ الشيش طاووق.

ويُمكنك تسويتها بعدة طرق، فبإمكانك وضعها على الشواية أو ترص في صينية وتسوى بالفرن للتخلص من الدهون الزائدة.

وعند تمام النضح نشعل قطعة الفحم ونضعها في الصينية ونصب عليها قطرة زيت، ثم نغطي الصينية باستخدام ورق الفويل.

تستطيعي تحضير الأرز والطحينة والسلطة الخضراء بجانب كفتة الحاتي الشهية.

يُمكنك عزيزتي تجريب هذه الوصفة لعمل كفتة الحاتي في المنزل بدون مجهود وستحصلين على أفضل طعم. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية من أسرار نجاح كفتة الحاتي وجعلها مثل كفتة المحلات تمام هو وضع ملعقة من البيكنج بودر حتى لا تكون الكفتة مكتومة، وأيضاً لابد من تشكيلها على سيخ حتى تنضج الكفتة من الداخل. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيكة البسكويت علي البارد بدون فرن

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