طريقة صبغ الشعر في البيت باللون الأحمر الأرجواني والناري بمكونات موجودة فى مطبخك

صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء بعجنها بالكركدية والشمندر مفيدة جدًا للشعر وتُعطي لون جذاب ومُحبب جدًا من قبل العديد من السيدات، فقد جاءت إلينا الحناء من قديم الزمان وقد ثبُتت قدرتها وفاعليتها في العديد من الأغراض التجميلية سواء للشعر أو البشرة أو الصحة، وبإضافة بعض المكونات إلى الحناء ستحصلين على اللون الذي ترغبين فيه، وسأعرض لكِ اليوم طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء.

صبغ الشعر باللون الأحمر الأرجواني بالحناء والشمندر

المكونات:

10 ملاعق كبيرة من الحناء أو على حسب طول الشعر.

كوب كركدية مغلي.

2 ملعقة خل تفاح.

3 ملاعق من قشر الرمان المجفف والمطحون.

عصير ليمون.

ماء دا فيء للعجن.

احضري وعاء عميق وضعي فيه الكركدية المغلي.

امزجي جميع المكونات المذكورة سابقًا ماعدا عصير الليمون.

اتركي المزيج ليتخمر في غصون أربع ساعات.

أضيفي عليه عصير ليمونه واحدة.

افردي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة واتركيه على شعرك لمدة 4 ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الماء والشامبو المناسب لشعرك.

خطوات عمل صبغة الشعر في البيت

ويمكنك إضافة العكر الفاسي (دم الغزال) كبديل للكركدية إذا كنتي ترغبين في اللون الأحمر الشبية بلون دم الغزال، وهناك العديد من درجات الشعر الأحمر مثل اللون الأحمر الأرجواني، الأحمر المتوهج، الأحمر الناري والأحمر الحناوي، كما أنكِ ستستفيدين بالحناء في مكافحة تساقط الشعر والتقصف والقشرة، كما أنها لها قدرة فعالة في ترطيب الشعر وزيادة نعومته، بالإضافة إلى صبغ الشعر بقشر الرمان للتخلص من الشيب.

صبغ الشعر باللون الأحمر الناري

المكونات:

ثمرة من الجزر.

ثمرة من البنجر.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة من الحناء.

خل تفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثمرة البنجر المبشورة، وأيضاً ضعي عليها ثمرة الجزر المبشورة، ثم أضيفي إليهم نصف كوب من الماء، وقومي بخفق الخليط جيداً حتى يصبح خالي من أي تكتلات، بعد ذلك أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الحناء وامزجي الخليط مجدداً، أغسلي شعرك جيداً واتركيه ليجف ثم ضعي الصبغة عليه وقومي بتغطيته بكيس من البلاستيك، واتركيه لمدة ساعة واحدة، بعد ذلك قومي بشطف الشعر بماء مخلوط مع خل التفاح لتثبيت لون الشعر، ثم يُغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو.