أقوي وأرخص 3 كريمات لتفتيح العانة والمناطق الداكنه والابطين والكوعين والجسم كله

أقوي وأرخص 3 كريمات لتفتيح العانة والمناطق الداكنه إذا كنتي واحد ممن يعاني من اسمرار المنطقة الحساسة ومنطقة تحت الإبط وتسبب لك الإزعاج والإحراج وتبحثين عن كريم سحري فعال لتفتيح الجسم، فيجب عليك في البداية الابتعاد عن تطبيق الكريمات والمستحضرات الطبية التي تعمل على غمقان الجلد واسمراره وفقدان مرونته مثل كريمات إزالة الشعر أو إزالته بطرق خطأ ينتج عنه حدوث هذه المشكلة، وأيضاً القيام بوضع برفانات ومزيلات عرق رديئة، فابتعدي عن كل ذلك، كما أننا نساعدك اليوم في معرفة مكونات طبيعية تساعد على تفتيح العانة وتحت الإبط في المنزل دون الحاجة لأي مكونات كيميائية تلحق الضرر على بشرتك بالمدى البعيد، دعونا نتحدث عنها اليوم.

إليكم كريمات تفتيح طبيعية سحرية على الرغم من أنها بسيطة ولكنها أثبتت فعاليتها القوية في التخلص من كافة مشاكل اسمرار الجلد وتكون المناطق الداكنة:

قومي بطحن بعض حبات اللوز حتى تحصلين على بودر، ويخلط مع كوب ونصف من الزبادي أو يستبدل باللبن ويضاف له القليل من الكركم وملعقة من العسل مع ملعقتين من عصير الليمون، وتخلط المكونات بشكل جيد حتى تحصلين على قوام كريمي، ويوضع في علبه محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة، ويتم تطبيق كريم التفتيح العجيب كل ليلة قبل الذهاب للنوم من أجل الحصول على أفضل النتائج.

نقوم بأخذ ثمرتان من الخيار الطازج ونقوم بعصرها واستخراج مائها، ويخلط مع كمية كافية من الكركم والقليل من عصير الليمون وتخلط المكونات سوياً ويطبق على المنطقة المرغوب تفتيحها ويترك كريم تبييض العانة والجسم لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم تشطف البشرة بالماء البارد وسوف تلاحظين نتيجة مذهلة خلال أسبوع فقط من الاستخدام.

نقوم بخفق واحد بياض بيض مع ملعقة من السكر وتخلط المكونات سوياً حتى تتجانس معاً ونحصل على قوام كريمي، ويطبق المزيج على العانة ويترك حتى أن يجف تماماً ومن ثم نقوم بغسلها الماء الدافئ مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين بشكل أسبوعي.