معلومات مهمة في اول دراسة عن سلالة كورونا المتحورة

ما زالت سلالة كورونا المتحورة تتصدر الاخبار الصحية، مع ظهور السلالة في العديد من الدول ومنها السويد بعد اكتشاف السلالة في بريطانيا وجنوب افريقيا مؤخراً.

والسلالة التي يعمل العلماء والخبراء على دراستها لفهم كيفية عملها، ما زالت غير مكتملة الملامح بالرغم من تأكيد العلماء انها اسرع عدوى لكن لا أدلة واضحة ما إذا كانت فتاكة اكثر من سابقاتها.

وفي أول دراسة عن السلالة المتحورة من فيروس كورونا الجديد، كشف الباحثون في بريطانيا عن العديد من المعلومات المهمة حول هذه السلالة. وستساعد هذه المعلومات في تحديد سبل الخطر والمضاعفات الصحية الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد العلاج المناسب.

معلومات مهمة عن سلالة كورونا المتحورة

الدراسة التي اجراها مركة النمذجة الرياضية للامراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، كشفت ان السلالة المتحورة معدية اكثر من السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد، بنسبة تصل الى 56% وهي بحاجة للمزيد من الاجراءات الاضافية لاحتوائها.

وبحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الدراسة خلصت الى انه لا دليل على كون السلالة المتحورة اكثر فتكاً من السلالات الاخرى للفيروس.

وقال نيكولاس ديفيز، المرلف الرئيسي للدراسة في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية: "تشير النتائج الأولية إلى أن التطعيم السريع سيكون أمراً مهماً لأي بلد يضطر للتعامل مع هذه السلالة".

عناية مركزة ووفيات اكثر في العالم 2021

خلال الدراسة، لم يدرس العلماء سلوك الفيروس في الاختبارات المعملية، مكتفين باستخدام نماذج حاسوبية للتنبؤ بشدة العامل الممرض. كما وضع العلماء نماذج لما قد يحدث خلال الأشهر الستة المقبلة، وصنعوا نماذج باستخدام مستويات تقييد مختلفة، ليكتشفوا أن الإصابات والحالات التي تتطلب العناية المركزة والوفيات في عام 2021 بسبب السلالة المتحورة، قد تكون أعلى من تلك التي شهدناها في العام 2020.

وعليه نصح الخبراء العاملون على الدراسة، الحكومات بضرورة اغلاق المدارس حتى شهر فبراير المقبل لمنح السلطات الصحية المزيد من الوقت للتعامل مع السلالة المتحورة. محذرين في الوقت ذاته من ان رفع القيود قد يزيد في اعداد الاصابات.

وخلال تطبيق نموذج تطعيم للسلالة المتحورة لحوالي 200 الف شخص اسبوعياً، وجد العلماء ان هذه الوتيرة ستكون بطيئة جداً ولا تؤثر إيجاباً على انتشار الفيروس المتحور.

تشابه كبير بين السلالة البريطانية والسلالة المنتشرة في روسيا

هذا ما كشف عنه بافل فولتشكوف، رئيس مختبر الهندسة الجينومية في روسيا، مضيفاً ان السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، تشبه بنسبة 80% السلالة المنتشرة في روسيا.

لكنه اشار الى ان الاختلافات الموجودة ليست كافية للتغلب على رد الفعل المناعي للقاحات المطورة والجاري تطعيم الناس بها حول العالم.

كما لفت فولتشكوف الى انه بالامكان لاحقاً التحدث عن طفرات اكثر خطورة مع ظهور عقاقير عالية الاستهداف تجعل العدوى تتطور.

وفي تقرير صادر عن اتحاد الجينو البريطاني حول جائحة كوفيد-19، تم التأكيد على وجود حوالي 17 طفرة من الفيروس الناقل، منها 14 طفرة لديها تغير في تسلسل الاحماض الامينية للبروتينات، و3 اخرى تتعلق بحذف وإزالة العديد من الأحماض الأمينية من التسلسل.

وكانت التغييرات حصلت في البروتين الشائك لـ "سارس – كوف- 2" الذي من خلاله يرتبط بهدف على سطح الخلايا البشرية، من ضمن أمور أخرى للسلالة المتحورة.