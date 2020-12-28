الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، مقولة تغنينا بها كثيراً وأثبتت مصداقيتها حالياً في خضم أزمة كورونا التي ما زالت تحصد المزيد من الاصابات حول العالم.

ومع ظهور السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كوفيد-19، بات التأكيد على تقوية المناعة كأحد ركائز الحماية من عدوى فيروس كورونا أكثر بكثير.

والمعروف ان الجهاز المناعي يلعب دوراً حيوياً وفعالاً في الوقاية من الفيروسات والجراثيم والالتهابات المسببة للامراض. لكن بناء هذا الجهاز الحيوي لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج للبدء منذ عمر مبكر والاستمرار مع التقدم بالسن.

لذا فإن الاكثار من تناول فيتامين سب وعصير الليمون خلال فترة وجيزة، لن يحقق حلمك بمناعة قوي خصوصاً اذا كان لديك جهاز مناعة ضعيف.

في موضوعنا اليوم، نتطرق سوياُ لافضل الطرق الواجب اتباعها لبناء جهاز مناعة قوي ومتين يحارب الفيروسات والامراض كلها وليس فقط فيروس كورونا.

طرق لتقوي جهازك المناعي على المدى الطويل

لا بد من التذكير بأن المناعة القوية تخدم الانسان في كافة مراحله العمرية وبمواجهة أية أمراض او جائحة حالية او يمكن ان تحصل في المستقبل، بحسب ما جاء على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن " بزنس إنسايدر".

ويحتاج تعزيز الجهاز المناعي الضعيف اسابيع، لكن اتباع بعض الطرق البسيطة قد يؤمن تقوية سريعة وفعالة لجهاز المناعة ويحميك من العدوى. وابرز هذه الطرق دوت الخليج شرب الماء بكميات كبيرة والنوم الجيد لساعات كافية.

وينبغي اتخاذ مثل هذه الخطوات بشكل خاصة عند التعرض للكثير من الجراثيم اثناء السفر او العمل في بيئة ملوثة.

واضافة الى شرب الماء والنوم، يمكن اتباع الطرق التالية كما ينصح بها توليب جافيري، الحاصل على الدكتوراه في الطب، وزميل علم الأحياء الدقيقة الطبي في مستشفى النساء في بريغهام والمتخصص في الأمراض المعدية.

التمرين: مسألة مهمة للتخلص من الجراثيم الكامنة في الرئتين ومجرى الهواء، ما يقلل من خطر الاصابة بالمرض ويحفز الجهاز المناعي، كذلك يحارب هرمونات التوتر التي تزيد من فرص الاصابة بالمرض.

تناول فيتامين سي والزنك: إذ يعمل كل منهما على تحسين دفاعات الجسم ضد اسباب الامراض، ويعد فيتامين سي والزنك من العناصر الاساسية في المناعة.

تناول مرق العظام: ويساعد حساء الدجاج المصنوع من مرق العظام، على تنظيف ممرات الجهاز التنفسي وخفض الالتهاب، كما أنه مصدر جيد للبروتين بحسب كلية الطب بجامعة هارفارد.

وعلى الرغم من أن الأدلة بشأن فوائد مرق العظام ليست قاطعة، إلا أن البروتين يعد عنصراً غذائياً مهماً للمناعة كونه ضروري لعمل الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا بارزاً في الاستجابة المناعية.

طرق طويلة الامد لتقوي جهازك المناعي

هذا ويمكن الحفاظ على جهاز مناعي قوي على المدى الطويل من خلال اتباع نظام حياتي صحي بحسب جافيري، الذي يوصي بالتالي: