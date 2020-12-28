كيك زبادي بالسميد كيك الموز سهل حلى خفيف بحشو سينابون جديد طريقة جديدة

طريقة كيك زبادي محشو سينابون اللذيذ والقرفة، تلك الكيك من أسهل أنواع الكيك والحلويات وانجحها فهي مزيج من مكونات الكيك بالزبادي وكيك السينابون بخليط من السكر والقرفة والزبدة وتغطيه بصوص السينابون الشهي، وصنف حلويات شهير جدا في محلات والمطاعم بطعم مميز وخاص لكيك هش ومتماسك ومسامه مشبعة بالصوص الشهي، فتعرفي معنا على طريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابون بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيك زبادي بصوص السينابون نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق أبيض. عدد 4 حبات بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب من الزبادي حجم كبير. بنفس معيار الزبادي نقيس كوب سكر. كوب زيت نباتي. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. مكونات كيك زبادي بصوص السينابون لعمل السينابون الحشو نحتاج إلى 7 بسكويت سادة مكسر باليد. ملعقة كبيرة قرفة مطحونة ناعمة. ملعقة كبيرة نسكافية أو قهوة سريعة الذوبان. عدد 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية. عدد 3 ملاعق كبيرة سكر بني أو سكر أبيض. يخلط مكونات حشو السينابون مع بعضها تترك جانباً. لعمل صوص نزين كيك زبادي احضري عدد 4 حبات من جبن كيري. باكو من دريم ويب سريع الخفق. طريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابون يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية وتدهن صينية بالسمن لحين تحضير الكيك.

يتم نخل الدقيق أولا مع البيكنج بودر والملح وتترك مكونات الجافة جانبا، ثم في وعاء تحضير مكونات سائلة يخفق البيض مع الفانيليا والسكر، ويضاف عليه الزيت والزبادي وتقليب لخلطهم معا، ويضاف مكونات جافة على خليط الزبادي.

ثم نضيف نصف خليط الكيك في الصينية وعليها يوضع حشو السينابون المحضر جانبا، ثم يضاف عليه باقي خليط الكيك المزيج كله.

بعد أن يسخن الفرن تدخل الكيك بالفرن ويترك حتى ينضج، وتترك الكيك خارجا حتى تبرد تماما.

ثم يتم مزج مكونات صوص السينابون للتزيين ويصب على وجه الكيك ويقطع إلى قطع ويتناول مع الشاي والحليب. مكونات عمل كيك زبادي عادية سهلة نحتاج إلى 2 كوب دقيق أبيض منخول. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. رشة صغيرة ملح. كوب سكر أبيض. عدد 3 بيضة بحرارة الغرفة. ثلث كوب زيت نباتي. كوب كبير زبادي. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. بشر قشر ليمون حوالي 2 ملعقة صغيرة. مقادير عمل كيك زبادي سهل لعشاء خفيف سريع لعمل صوص نزين كيك زباديطريقة عمل كيك زبادي بصوص السينابونمكونات عمل كيك زبادي عادية سهلةمقادير عمل كيك زبادي سهل لعشاء خفيف سريع يمكن صنع كيك زبادي كوجبة عشاء خفيف من المطبخ العربي، بمقادير ومكونات سهلة واقتصادية متوفرة بكل منزل. لعمل كيك زبادي نحتاج إلى كوب دقيق سميد ناعم. نصف كوب سكر أبيض. نصف كوب زيت نباتي. عدد 3 ملاعق كبيرة طحين. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 2 كوب زبادي. عدد 3 حبة بيض خارج الثلاجة. ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. رشة صغيرة ملح. طريقة عمل كيكة الزبادي كيك سهل يخفق البيض مع كمية السكر بشكل جيد حتى يذوب السكر، ويضاف دقيق سميد مع زيت والبيكنج باودر والبيكنج صودا، وعليه يضاف الفانيليا ورشة الملح والزبادي معا. ثم يخلط كل المقادير مع بعضها حتى تحصلي على عجينة لينة متجانسة، احضري صينية فرن مدع بالزيت وصبي عليه خليط العجين. تدخل الصينية في فرن ساخن مسبقا لمدة نصف ساعة حتى تنضج، وبكون وجهها ذهبي تقطع وتتناول. مقادير كيك سميد لبناني سهل عدد 4 كوب حليب كامل الدسم. كوب ونصف سميد ناعم. 2 علبة قشطة قيمر. كوب ونصف ماء. كوب سكر أبيض. ليمونة واحدة. 2 حبة هيل. رشة صغيرة زعفران. كمية من فستق مجروش. خطوات عمل كيك سميد لبناني على نار يتم تسخين الحليب على النار ويضاف عليه دقيق سميد الناعم.

ويترك حتى يثقل قوام الخليط مع تقليب ويترك قليلا ويضاف عليه بعض الفستق المجروش ويسكب في طبق تقديم ويترك حتى يبرد.

لعمل القطر يوضع الماء والسكر وماء الورد والقليل من الهيل والزعفران ويرفع على النار حتى ثقل قوامه.

وعندما يبرد السميد المطبوخ يضاف عليه قشطة قيمر ثم يزين بالفسق المجروش الباقي من الوصفة.

ثم ادخلي كيك السميد بعد الإنتهاء من إعداده إلى الثلاجة حتى يتماسك قليلا ويقدم ويقطع إلى قطع صغيرة ويقدم مع القهوة أو الشاي كوجبة إفطار أو عشاء لذيذ. مكونات كيك زبادي بالموز سهل وبسيط طريقة عمل كيكة الزبادي كيك سهلمقادير كيك سميد لبناني سهلخطوات عمل كيك سميد لبنانيمكونات كيك زبادي بالموز سهل وبسيط فاكهة الموز من الفواكه العالمية اللذيذة والتي يمكن تناولها بأكثر من طريقة وإدخالها في وصفات كثيرة شهية من كيك الموز بالزبادي لكيك هش ناجح 100%. باكت بسكويت شاي سادة نوعك مفضل. كوب ونصف زبادي كبير. كوب ونصف حليب بودرة. 3/4 كوب سكر أبيض. نصف كوب زبدة طرية مذابة. باكو كريم كراميل بودرة. عدد 2 كوب ماء. لتزيين وجه الكيك شرائح من الموز. طريقة صنع كيك زبادي بالموز في محضر الطعام اطحني البسكويت جيدا حتى يكون قوامه ناعم، ورصيه داخل صينية من البايركس واسكبي عليه زبدة مذابة واخلطيهم معا جيدا حتى يتشرب بسكوت الزبدة. اضغطي على البسكويت جيدا حتى يتكون لديك قطعة واحدة متماسكة كأنها قالب، ادخلي الصينية في الثلاجة لتتماسك أكثر. بوعاء اسكبي الحليب السائل والبودرة مع السكر بالمضرب اليدوي واخلطيهم معا حتى يذوب السكر وتختفي التكتلات منه ويصبح لديك مزيج مثل كريمة. اسكبي الحليب على البسكويت وأدخليه فرن ساخن لمدة 10 دقائق. X إقرأ أيضاً: الليمون المخلل بطريقة المحلات بطعم رائع بالعصفر بأسهل خطوات حضري مخلل سريع طريقة صنع كيك زبادي بالموز

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