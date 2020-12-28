أفضل طريقة بسكويت رأس السنة فرحي أسرتك وأولادك ببسكويت كريسماس

طريقة عمل بسكويت كريسماس كوكيز بأشكال أعياد الميلاد ورأس السنة التي يستمتع بها كل أفراد الأسرة، سنعرفك اليوم على طريقة بسكويت رائع حبيبات الزينة الملونة واستمتعي انتي وأسرتك بمذاق رائع واحتفالات شيقة، والبسكويت المقرمش والملون المزين من أنواع الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار وتعطي على الطاولة مظهر جميل ملفت ويمكنك بعجينة واحدة إعداد أشكال متنوعة ومختلفة من بسكويت أعياد الميلاد، وتزينها بالشوكولاته الملونة وحبيبات حلوى ملونة. مقادير عمل بسكويت كريسماس كوكيز أعياد الميلاد كيلو طحين أبيض. 400 جرام من زبدة طرية. 210 جرام من سكر أبيض. عدد 2 بيضة كبيرة خارج الثلاجة. عبوة من حليب المكثف المحلى. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. رشة صغيرة قرنفل ناعم. رشة صغيرة من جوزة طيب. 200 جرام مربى مشمش لتزين الوجه 250 جرام حبوب زينة بسكويت كريسماس ملونة. خطوات وطريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس بوعاء كبير يتم خلط الطحين مع الزبدة والسكر يفضل طحن السكر حتى يكون سهل الخفق، ثم يضاف عليهم البيض مع خفق مرة أخرى، ويضاف عليها الحليب المكثف والقرفة والزنجبيل جوزة طيب وعجن المزيج مع بعضها حتى يتكون عجين متماسك متجانس.

ادخلي العجين إلى الثلاجة لكي يتماسك العجين ويسهل فرده وتشكيله بعد ذلك، لمدة نصف ساعة وتخرج من الثلاجة.

افردي العجينة ما بين ورقتين من الزبدة أو على طاولة مرشوشة دقيق، ثم استخدمي قطاعات وقطعي بالشكل الذي ترغبين فيه ويرص على صينية مبطنة بورق زبدة.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 170 مئوية، مسخن مسبقا، ويترك الصينية في فرن لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

توضع المربى في وعاء على النار وعليها ملعقة صغيرة من الماء، وتسخين مع تقليب ويتم دهن قطع البسكويت بفرشاة من مربى وتغمس على قطع البسكويت حبيبات ملونة من زينة.

وتقدم عندما تبرد وتتناول بالهناء والشفاء مع كيك كريسماس والحليب. مقادير عمل كوكيز بحبيبات شوكولاته كريسماس نحتاج إلى 2 كوب وربع دقيق أبيض خاص بالبسكويت. نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. عدد 2 كوب زبدة طرية. نصف كوب سكر أبيض ويتم طحنه ناعم. ملعقة صغيرة ملح أو رشة صغيرة ملح. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 2 حبة بيض كبيرة. 2 كوب شوكولاتة شيبس صغيرة حجم. طريقة سهلة لعمل بسكويت شوكولاته يوضع الزبدة مع السكر داخل وعاء الخفق وضرب المكونان معا بالمضرب الكهربائي، حتى تحصلي على مزيج ناعم كريمي القوام.

ثم نضيف عليه البيض وملعقة الفانيليا إلى مزيج السكر والزبدة، ويخلط مكونات معا ويضاف الخليط السائل إلى خليط مكونات الجافة من دقيق وبيكنج باودر ورشة ملح كما سبق تحضيرها.

ثم يخلط الخليطان مع بعضهما برفق من أسفل لأعلى ويضاف بمزيج عجين بسكويت حبيبات الشوكلاته مع تقليب المزيج بملعقة خشبية حتى تتأكد من تجانس كل مكونات مع بعضها.

ابدأي بتشكيل عجينة بسكويت على شكل كرات متساوية الحجم واضغطي عليها بكف يدك والحصول على شكل كوكيز شكل مفضل لأولاد فالتشكيل يكون على حسب الرغبة.

ثم بطني صينية الفرن بورق الزبدة واحرصي أن يكون الورق قصير الحواف حتى لا يحترق، وترص قطع الكوكيز على الورق واحرصي لا يكون ملتصق ببعضه.

سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتترك الصينية في الفرن حتى يكون لونها ذهبي، وأخرجه من الفرن وتزين بصوص شوكولاته البيضاء وتقدم. مقادير عمل بسكويت مالح أصابع عدد 3 كوب دقيق مخبوزات أبيض. عدد 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. عدد 4 ملاعق صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. نصف كوب من زيت النباتي. للعجن نحتاج إلى كوب ماء فاتر. مكونات نكهات البسكويت ملعقة كبيرة من بابريكا حارة. ملعقة كبيرة من كاري مطحونة ناعمة. ملعقة كبيرة من زعتر مطحون ناعم. ـ ملعقة كبيرة زعتر أخضر جاف. مقادير الوجه سمسم. القليل من حبة البركة. X إقرأ أيضاً: كيك زبادي بالسميد كيك الموز سهل حلى خفيف بحشو سينابون جديد طريقة جديدة مقادير عمل بسكويت كريسماس كوكيز أعياد الميلادخطوات وطريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماسمقادير عمل كوكيز بحبيبات شوكولاته كريسماسطريقة سهلة لعمل بسكويت شوكولاتهمقادير عمل بسكويت مالح أصابع

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