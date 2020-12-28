طريقة عمل الثومية السوري الأصلي في البيت مثل المطاعم بدون بيض

طريقة عمل الثومية السوري الأصلي في البيت، الثومية تعتبر من أشهى وأشهر الصوصات التي تقدم مع الشاورما، لأنها تتميز برائحة رائعة، وتعطي الشاورما مذاق مميز، مما يجعل الجميع يعشقون تناولها مع الشاورما، ولكن بعض السيدات لا تجيد تحضير الثومية بشكل جيد مثل المطاعم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم 3 وصفات مختلفة لعمل الثومية السوري في البيت. طريقة عمل الثومية طريقة عمل الثومية المكونات: ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كأس إلا ربع من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

2 بياض بيض. خطوات تحضير الثومية اخفقي بياض البيض مع الثوم، والملح جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي الخل والزيت النباتي إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة اخرى حتى يتكون خليط سميك. قومي بتقديم الثومية بأطباق التقديم. طريقة عمل الثومية بدون بيض خطوات تحضير الثوميةطريقة عمل الثومية بدون بيض المكونات: كأس كبير من زيت الذرة.

¼ كأس كبير حليب الصويا.

ربع ملعقة متوسطة من الملح.

ثلاث ملاعق عصير ليمون.

ملعقة ونصف متوسطة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير الثومية بدون بيض امزجي حليب الصويا مع مقدار زيت الذرة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الملح، والفلفل، والثوم، والملح إلى خليط حليب الصويا، ثم اخفقي جميع المكونات لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط سميك، وتصبح الثومية جاهزة للاستخدام. وزعي الثومية بأطباق التقديم، ثم قدميها بجوار الشاورما. طريقة عمل الثومية بالنشا خطوات تحضير الثومية بدون بيضطريقة عمل الثومية بالنشا المكونات: 6 ملاعق صغيرة من النشا.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

50 جرام من الثوم المهروس.

ربع كوب كبير من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. خطوات تحضير الثومية بالنشا امزجي الماء مع مقدار النشا جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة منخفضة، ثم قومي بتقليب الخليط حتى يذوب النشا ويتمون خليط سميك. اتركي خليط النشا جانبا حتى يهدأ تماما. ضيفي عصير الليمون، والثوم والملح، وزيت الذرة إلى خليط النشا، ثم اخلطي جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يتكون خليط سميك. وزعي الثومية بأطباق التقديم، ثم ضعيها بجانب الشاورما. X إقرأ أيضاً: اعملي دجاج كنتاكى بالطريقة الأصلية في البيت مثل الجاهزة وتحدي خطوات تحضير الثومية بالنشا

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