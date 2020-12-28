اعملي كيكة الزبادي الهشة في الخلاط وحضريها في دقيقتين

كيكة الزبادي الهشة تعد من أجمل الحلويات التي يتناولها الكبار والصغار بكثرة، لأن هذه الكيكة تتميز بفوائدها العظيمة، ومذاقها الشهي ورائحتها القوية المنعشة، ولكن بعض النساء لا يجيدون تحضير هذه الكيكة الرائعة، لذلك سوف أقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في الخلاط. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المقادير 2 كوب كبير من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة من الملح.

كوب كبير من السكر المطحون.

3 بيضات.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

كوب كبير من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة متوسطة من قشر الليمون المبشور. مقادير الشربات كوب كبير من السكر الأبيض.

⅓ كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة متوسطة ماء ورد. خطوات التحضير اخفقي البيض مع مقدار السكر بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الفانيلا ومقدار الزيت النباتي، والليمون إلى خليط البيض، ثم اخفقي جميع المكونات لمدة ثلاث دقائق. ضعي الدقيق فوق خليط البيض بشكل تدريجي، ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدا. احضري القالب الخاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من السمن. اسكبي خليط الكيك بالقالب بشكل متساوي، ثم ضعي القالب بالفرن على نار هادئة، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ربع، اتركي الكيكة تهدأ قليلا. اخلطي السكر مع مقدار الماء في وعاء متوسط، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق. وزعي باقي المكونات فوق الخليط، ثم اتركيه حتى يصبح خليط متكاثف. اسكبي خليط الشربات فوق سطح الكيك قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة الزبادي بالمستكة خطوات التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بالمستكة المكونات 2 بيضة.

صفار 3 حبات من البيض.

2 كوب كبير جبنة قريش.

كأس كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من المستكة الناعمة.

كأس كبير من النشا.

200 جرام من السكر. طريقة التحضير امزجي الزبادي مع مقدار النشا جيدا، ثم ضيفي المستكة إلى الخليط، ثم ضعي الخليط في وعاء حراري على نار منخفضة، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق. ضيفي الجبنة القريش إلى الخليط السابق إلى الخليط، ثم اخلطي المكونات جيدا، ثم اتركي الخليط جانبا حتى تهدأ تماما. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط بالقالب الخاص بالكيك بعد دهنه بقليل من الزبدة. قومي بإدخال القالب بالفرن لمدة نصف ساعة. X إقرأ أيضاً: طريقة جديدة واقتصادية لعمل كفتة الأرز المصرية طريقة التحضير

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