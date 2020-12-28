نهائيا وللابد تخلصي من شيب الشعر المبكر بلا رجعة بمكون معجزة انسي الشعر الابيض

القرنفل من المواد الطبيعية القوية التي تستخدم لعلاج الكثير من المشكلات مثل مشاكل الأسنان والألم الذي ينبع منها نتيجة وجود مشكلة، وعلاج الشيب لدي الرجال فهو يعتبر من ابرز أنواع الحلول التي يمكن استخدامها لعلاج المشاكل العديدة للون الأبيض الذي يظهر مع التقدم فى السن، فالكثيرون لا يحبون استخدم المواد الكيميائية التي وإن ابدت نتيجة لكنها تترك أثر واضح فى الشعر فأحيانا تتسبب فى تساقطه.

وصفة علاج القرنفل

يعتمد العديد من الناس على القرنفل داخل المطبخ فهو من أفضل أنواع التوابل التي يمكن استخدامها على بعض الأنواع من الطعام، وتستخدم لعلاج العديد من المشاكل التي يمكن التعرض لها مثل الألآم الحادة فى الأسنان كما تعالج الشيب بالرأس ويتم زراعة الشجرة داخل اندونيسيا فقط فهو الموطن الأساسي لها.

يساعد القرنفل على إنتاج الملامين مما يتسبب فى جعل الشعر محتفظ بلونة الطبيعي لمددة طويلة من الزمن.

يساعد الشعر على تقوية وانباته مما يجعله قوي جداً ويمنع تساقطه نهائياً.

يساعد على تحريك الدم وتدفقه داخل الفروة مما يجعل الشعر ينمو بصورة سريعة.

يعمل على ترطيب الشعر والتخلص من الهيشان مما يجعله ثابت وناعم وسهل التمشيط.

يساعد فى التخلص من الفطريات والبكتريا التي تنتشر بفروة الرأس .

يساعد فى منح الشعر القوة واللمعان الذي يستحقه.

يساعد فى انهاء مشكلة القشرة.

فوائد القرنفل للشعروصفات علاج الشيب بالقرنفل

منقوع القرنفل

مكونات الوصفة:-

ملعقة قرنفل صحيحة.

لتر ونصف من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بتسخين الماء فى وعاء.

نضع القرنفل بها ونبدأ بتركها على النار تغلى لربع ساعة.

يترك فى الوعاء ليوم كامل.

نقوم بغسل الشعر فى اليوم التالي بالماء مع تدليكه لضمان الحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة زيت القرنفل

مكونات الوصفة:-

نحضر نصف كوب من زيت القرنفل.

مصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

ربع كوب من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:-

نقوم بخلط جميع الزيوت.

نغسل الشعر ونجففه من الماء جيداً.

نبدأ بإضافة الزيت على الشعر من خلال توزيعه.

نغطي الشعر ونتركه ليلة كاملة.

نغسل الشعر فى اليوم التالي ويفضل استخدامه مرتين أسبوعياً.