طرق تخزين وتفريز البسلة الخضراء طازجة لأطول فترة ممكنة مثل الجاهزة

طريقة تخزين وحفظ البسلة في الفريزر لمدة طويلة، حيث إنها لا تتواجد في الأسواق لمدة طويلة فلها موسم واحد تظهر به بكثرة وتكون رخيصة الثمن، وحين تظهر بعدها تكون مرتفعة الثمن في بعض الأوقات فيكون تخزين البازلاء هو الحل الأمثل لتواجد لديك في منزلك بتكلفة بسيطة، وسنتعرف معك على أفضل طريقة لحفظ البسلة من دون أن تتلف، وتلك الطريقة تجعل البازلاء طازجة لديك بلونها وقوامها الأخضر الجميل، والفريزر هو أفضل مكان لحفظ وتخزين البازلاء من خبراء الغذاء والتغذية حتى تحتفظي بقوام وشكل البسلة كما هي بكمية كبيرة لأطول فترة ممكنة. خطوات تخزين البسلة بالفريزر طازجة أولا شراء كمية مناسبة من البازلاء على حسب الرغبة، ثم فرطها ووضعها في وعاء كبير، ويسخن كمية من الماء ولابد أن تكون كمية ماء مناسبة لكمية البازلاء المتواجدة لديك. بعد أن تسخن المياه للغيان يضاف عليها 2 ملعقة كبيرة من السكر وتقليب ماء حتى يختفي السكر ويذوب تماما، ثم يضاف البازلاء إلى الماء الساخن ثم تخفض حرارة وتترك داخل الماء لمدة 3 دقائق. بعد ذلك ترفع البازلاء من الماء المغلي إلى ماء بارد جدا، أو إلى كمية من ماء مثلج، ثم تخرج البازلاء من ماء مثلج وتصفى تماما من الماء. وتعبء البازلاء في أكياس تخزين مفرغة الهواء من داخل الأكياس وتفرغ من الهواء قبل أن يتم غلق الكيس، الخطوة الأخيرة توضع أكياس البازلاء بالفريزر لتخضع للتجميد تماما، ولا تخرج إلا عند الحاجة إلى طهيها. طريقة حفظ البازلاء بالجزر في الفريزر يتم فرز البسلة جيدا والتأكد من خلو ثمار البازلاء من الفاسدة، وتأكد من أنها لا يخالطها ثمار عطب حتى تبتعد عن السليمة. يمكن تقطيع كمية من الجزر مكعبات لتوضع مع بازلاء في كيس واحد، وتكون مكعبات جزر صغيرة بنفس حجم البازلاء. ثم سخني كمية من الماء حتى غليان وضعي بها ملعقة صغيرة سكر، أو يمكن حساب 2 ملعقة صغيرة لكل كيلو جرام، ويمكن وضع كمية صغيرة من الليمون حيث أن له فائدة كبيرة في حفظ البسلة لمدة طويلة لأطول فترة ممكنة. ثم علي الماء ويوضع عليها البسلة ويترك فيها لعدة دقائق وترفع البسلة من على النار واتركيها حتى تبرد قليلا، ثم صفيها من الماء الساخن وغسلها على الفور بالماء الفاتر من الصنبور، وتترك البسلة لعدة دقائق في تلك المياه، أو من الممكن وضع البازلاء في ماء مثلج أو بارد حتى تحتفظي بلون البازلاء أخضر طازج. ثم ضعي البسلة في أكياس من البلاستيك المخصصة لحفظ الطعام في الفريزر، وتأكدي من خروج الهواء من الكيس واغلقيه جيدا بأحكام ورصي الاكياس فوق بعضها. تفريز البازلاء في برطمان بالثلاجة يمكن أن يستخدم برطمانات في حفظ البسلة وتعليبها لأنها غالبا ما تكون محكمة الغلق، ويعتبر البرطمان مكان صحي لحفظ خضروات بخصائصها الطبيعية والقيمة الغذائية العالية بها، كما يجعل البزلاء لا تفقد الفيتامينات المتواجدة بها، وأن تظل سليمة للغاية بكل انواع البرطمان سواء زجاجي أو بلاستيك.

فيجب عليك غسل البرطمان جيدا بالماء والصابون وتنظيفه تماما، ثم تعقيمه بالماء المغلي لمدة نصف ساعة قبل استعماله وتعبئة البازلاء به بعد تصفيته من ماء تماما وتأكد من أنه جف دون مسحه حتى يظل معقم. X إقرأ أيضاً: طريقة ناجحة لدجاج مشوي بصوص البابكيو الشهي مثل الجاهزة لن تستغنى عن تتبيلة دجاج مشوي خطوات تخزين البسلة بالفريزر طازجةطريقة حفظ البازلاء بالجزر في الفريزرتفريز البازلاء في برطمان بالثلاجة

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