طريقة عمل حلي اللاتيه بالنوتيلا في المنزل

طريقة عمل حلي اللاتين النوتيلا في المنزل، تهتم الكثير من الأمهات بتجهيز أشهر الحلويات في المنزل لتقديمها لعائلتها وأطفالها بعيداً عن صغار الحلوى من الخارج التي تحتوي على المواد الحافظة والأضرار التي تؤثر على صحة الطفل وتقلل المناعة، لهذا يمكنك عمل حلي الاتيه بالنوتيلا في المنزل، بمكونات خطوات سهلة وبسيطة ومذاق رائع ولذيذ لهذا سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل حلي اللاتيه النوتيلا في المنزل.

عمل حلي اللاتيه بالنوتيلا

المكونات، كوب حليب دافئ وقهوة لديه سريعة التحضير وثلاث علب من القشطة ونصف كوب شوكولاتة نوتيلا وعبوة بسكويت ساده أو شوكولاتة مبشورة.

خطوات عمل حلي اللاتيه بالنوتيلا

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء متوسط وأضافة فيه قهوة اللاتيه مع الحليب وتقلب المكونات مع بعضها بعد ذلك يتم خلط أن يتم مع القشطة في وعاء وتقليب المكونات مع بعضها، وفي الخطوة التالية تقوم بوضع حبات البسكويت في الحليب ثم ضعيها في طبق بايركس ونضيف عليها القشطة والنوتيلا ثم ضعي طبقة من البسكويت.

وقومي بتكرار هذه الطريقة عدت مرات أو حتى انتهاء البسكويت والقشطة والنوافل بعد ذلك قومي بإضافة الشوكولاتة المبشورة وضعيها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى تتماسك، بعد ذلك قومي بتقطيعها ووضعها في أطباق التقديم وتناولها وتقديمها لأطفالك وبالهناء والشفاء.

عمل لاتيه القهوة البارد

المكونات، نصف كوب من القهوة وربع كوب حليب مكثف ونصف كوب ماء مغلي و2 مكعب 2 كوب مكعبات ثلج ملعقتين من القرفة.

طريقة تحضير لاتيه القهوة البارد

قومي بإضافة القهوة فيه وضيفي عليها الحليب المكثف المحلى وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً ثم ضعي أكواب مكعبات الثلج في أكواب التقديم وضعي القهوة بالتساوي بعد ذلك ابدئي لتزيين الوجه بالقرفة ويتم تناولها.