طريقة حفظ الملوخية في الفريزر تمتعي بحساء شهي ومغذي طوال العام

تبحث العديد من السيدات عن طريقة حفظ الملوخية وكيف نضعها في الفريزر لتظل صالحة أطول وقت ممكن دون أن تفقد قوامها أو مذاقها أو حتى فائدتها الصحية، فهي تعد من أشهى الأكلات على الغطلاق وأكثرها فائدة للجسم ويجب ان تظل لدينا طوال العام لذلك تابعي معنا في هذا المقال سنطلعك على طريقة رائعة يمكنك تخزين الملوخية بها دون أن تفسد. طريقة حفظ الملوخية فوائد الملوخية للجسم: تعمل الملوخية على طرد السموم من الجسم وتطهير الدم من المواد الضارة.

تحتوي على مجموعة هامة من الفيتامينات أشهرها فيتامين أ وفيتامين باء.

تحتوي على مجموعة من المعادن مثل الحديد الهام لعلاج مشكلة فقر الدم وتكوين خلايا حمراء جديدة وأيضاً الكالسيوم الأساسي لصحة العظام والأسنان.

تساعد على مكافحة التهابات العظام والمفاصل والأعصاب وجمع الالتهابات بالجسم.

تعمل على زيادة الخلايا المناعية بالجسم وتقويتها لمكافحة العدوى والفيروسات والأوبئة.

تحمي الجسم من أعراض الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا وظهور التجاعيد بالوجه. طريقة حفظ الملوخية في الفريزر: طريقة حفظ الملوخية فوائد الملوخية للجسم:طريقة حفظ الملوخية في الفريزر: ستحتاجين إلى: كيلو من الملوخية الطازجة.

كوب من حساء اللحم أو الدجاج برجة حرارة فاترة

معلقه كبيره من السكر الأبيض.

ملعقة من الكزبرة المفرومة. خطوات حفظ الملوخية: عليك تنظيف الملوخية أولاً بإزالة العروق والإبقاء على الأوراق فقط مما يعني تقطيفها. قومي بغسل أوراق الملوخية جيداً بالماء مع الحرص على تنظيف جميع الأوراق حتى لا تبقى أى أتربة عالقة. صفي الملوخية من الماء ثم افرديها على قطعة من القماش القطنية الجافة وحاولي تجفيفها. استخدمي المخرطة لفرم الملوخية وتقطيعها حتى تصبح ناعمة تماماً حسب القوام المناسب لك. احرصي أن تكون درجة حرارة الحساء فتارة أو متوسطة الحرارة لأن الحساء الساخن سيقوم بطهي الملوخية. أضيفي السكر والكزبرة وقلبي المكونات معاً جيداً في وعاء مناسب الحجم. ضعي الملوخية بالحساء وجميع المكونات في كيس بلاستك مناسب الحجم. فرغي الكيس من الهواء ثم أغلقيه بإحكام حتى لا يدخله هواء مرة أخرى. ضهي الكيس في الفريزر أو المبرد ليتجمد واحتفظي بها لعدة أشهر وقد تصل إلى سنة. الملوخية مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. تعد من الاكلات قليلة السعرات الحرارية لذلك فهي الحساء الأفضل لخسارة الوزن الزائد. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيك الطاسة بالشوكولاتة الشهية والسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

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