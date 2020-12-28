التوتر له 50 أثر صحي سلبي علي صحة الإنسان البدنية والعقلية، وفي أي وقت من اليوم بنحس بإرهاق وانفعال بدون سبب وده كله بيكون بسبب التوتر.. عشان كده جبنالك تمارين بسيطة تساعدك إنك تتخلصي من الإجهاد اللي بتحسي بيه، اعرفي معانا 8 طرق سهلة وبسيطة تخلصي بيهم جسمك من الإجهاد والتوتر

1- تدليك القدم لتخفيف آلام الظهر

في أماكن في منطقة الساق والإيد لو حفزتيها بالممارسة هتخفف الألم وده سموه بعلم المنعكسات، والعلم ده العلماء اتناقشوا فيه كتير بسبب فعاليته وقدرته علي تخفيف الألم من الإجهاد، كل اللي عليكي تعمليه إنك تحطي زيت علي قدم رجليكي وبصباع الابهام ابدئي دلكي من الكعب للصوابع لمدة دقايق، تحريك وتحفيز المناطق دي بتساعد علي تخفيف آلام الظهر بشكل أحسن.

2- تدليك الوجه

تمرين كمان سهل عشان تسترخي وتحاربي الإجهاد والتوتر خصوصا لو حسيتي بألم في الرقبة أو في الفك، هو تمرين أو تدليك الوجه

الخطوات:

– دلكي وشك بزيت مناسب.

– بصوابعك وكف إيدك دلكي وشك وابدئي حركي من الدقن لفوق ودلكي عظمتين خدودك من تحت لفوق.

– اضغطي علي مناخيرك وحركي صوابعك عليها لفوق ولتحت.

– اضغطي علي كل وشك كله بلطف .

– دلكي رقبتك بكف ايدك من تحت لفوق .

3- العطور والزيوت العطرية:

تعرفي إن العطور والزيوت العطرية بيستخدومها كعلاج عشان يحسن الحالط الجسدية والعقلية، فيه حوالي 100 نوع من العطور الأساسية للعلاج وكل عطر له خصائص وفوايد خاصة بيه، وتقدري تستخدمي أي نوع تحبيه بإنك تشمي العطر نفسه أو مثلا في التدليك للمكان اللي بيألم بس خدي بالك لأن كل عطر بيكون له تركيز واستخدام بطريقة معينة ، لانه ممكن يتم تخفيفه لو هو تقيل أو بيكون له آثار جانبية، وأهم 3 هما:

زيت البردقوش: بيخفف آلام الجسم والصداع ولحالات التوتر والقلق

زيت الناردين: بيستخدموه لمحاربة الأرق والتوتر العصبي .

زيت البرغموت: مفيد جدا لأنه بيقاوم الحزن وكمان بيساعد البشرة للتخلص من البثور وحب الشباب.

4- اللبان

مضغك للبان بيساعد علي تخفيف القلق والتوتر علي حسب تجارب عملوها العلماء بيفرق في حياتك اليومية وبيقلل الضغوط والتوتر العصبي والنفسي.

5- مساج الإيد:

دي طريقة مفيدة جدا لتخفيف التوتر في الجسم وده بخطوات بسيطة

– افردي صوابعك وايدك كويس وتضغطي علي المكان اللي بين الإبهام والسبابة ودلكيها براحة وبحركات دائرية

– حركي الإبهام من كف إيدك لقاعدة كل صُباع.

6- استرخاء العضلات التدريجي

فيه تقنية اسمها استرخاء العضلات التدريجي بتساعدك تتخلصي من التوتر والاجهاد اللي بيظهر علي الجسم . وده بيكون لها تمارين بسيطة وبالموسيقي بيكوًن نتيجة أحسن :

– استنشقي وشدي المجموعة الأولي من العضلات لمدة 4-10 ثواني

-خرجي الزفير وفجأة ريحي جسمك وارتاحي لمدة ثواني معدودة

– لما تخلصي من التمارين ، عدي من 5 ل 1

8- تمارين التنفس

حاولي تتنفسي من مناخيرك كويس واتنفسي براحة وعدي لرقم وبعدين خرجي النفس براحة.

– اتنفسي من مناخيرك بعمق، اتنفسي ببطئ وعدي لرقم 5 وممكن متعرفيش توصلي لرقم 5

– خرجي الزفير من بوقك

– كرري التمرين ده لمدة 3-5 دقايق

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