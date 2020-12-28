طريقة عمل ستيك الدجاج المقرمش على الجريل بالكريمة السائلة

طريقة عمل ستيك الدجاج المقرمش واحد من الأطباق الشرقية المميزة للغاية، والخفيفة في نفس الوقت، كما هو معروف أن أطباق الدجاج صحية للغاية، حيث أنه يمكن التنويع فيها، وعلى الرغم من أن طريقة عمل ستيك اللحم هي الطريقة الشائعة، إلا أنه يمكن الحصول على طريقة عمل ستيك دجاج مقرمش ويمكن عمله في الفرن أيضًا أو مقلي، ويمكن أن نقوم بتقديمه مع سلطة البطاطس الشهية في المنزل، أو يقدم مع بطاطس ودجز الشهية المحمرة أو المشوية، وسوف نقدم طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل أو بالفرن.

سنقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح، أو يمكن شرائها من محلات اللحوم والدواجن جاهزة على التحضير.

سنوفر التوابل التي ترغبين وتفضلينها مثل الملح والفلفل الأسود، والكزبرة والثوم البودر.

سنقوم بتوفير كوب من الزبادي، وملعقة من الثوم المطحون.

علينا أن نضع الزبادي مع الثوم ونقوم بالتقليب جيدًا، ثم نضع التوابل التي أحضرناها ونستمر في التقليب قليلًا.

ونضع بعدها صدور الدجاج في تلك الخلطة، ونتركها لمدة أربع ساعات حتى تختلط الصدور بالخليط جيدًا.

نضع الجريل على النار، ونتركه حتى يسخن قليلًا، ثم نقوم بوضع الدجاج به ونستمر في التقليب على الجانبين، ومن ثم نقوم بإخراجه عندما يتحول إلى اللون الأحمر، ويمكن تقديمه مع أطباق عديدة مثل البطاطس والمكرونة.

مكونات ستيك دجاج مقرمشطريقة عمل ستيك الدجاجطريقة عمل صوص ستيك الدجاج

وهناك من يرغب في تناول ستيك الدجاج مع صوص أصلي مصنوع في المنزل حتى يكون صحي، ويمكن تحضير الصوص بالخطوات التالية:

سنقوم بتوفير علبة من القشطة مع كوب من الكريمة السائلة.

نقوم بفرم البصل أو تقطيعه إلى شرائح ومن ثم نقوم بتوفير بودرة، وتوابل حسب الرغبة.

نقوم بتحضير ملعقة من الزبدة.

ثم نقوم بوضع البصل في الزبدة، ونقوم بكرملته، ومن ثم نضع الثوم إلى الخليط، وبعدها نقوم بالتحريك، ونضع الكريمة، ونستمر في التقليب.

ثم نقوم بوضع التوابل ونستمر في التقليب، حتى نحصل على خليط قوامه ثقيل.

بعدها علينا أن نضع الصوص على ستيك الدجاج أو يمكن تقديمه في طبق إضافي بعيد عن الستيك.