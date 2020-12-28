اعملي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة بمكونات سهلة موجودة في مطبخك

خطوات تحضير السمبوسة في المنزل، تعتبر السمبوسة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لطريقة تحضيرها السهلة بالإضافة لمذاقها الجيد والجذاب فيتم حشو عجينة السمبوسة بأكثر من حشو سواء جبن أو لحم أو خضار ويتم تقديم السمبوسة في الكثير من الموائد العربية في شهر رمضان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسة في المنزل.

مكونات عجينة السمبوسة:

مكونات السمبوسة سهلة ويمكن شرائها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية المكونات المستخدمة في تحضير السمبوسة في المنزل:

الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

كوب من المياه.

نصف ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

كأسان ونصف من الجبن الموزريلا.

كوب من البقدونس المقطع والمهروس.

لتر من زيت الذرة.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة:

تتسم طريقة تحضير السمبوسة بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويتم شراء مكوناتها بكل سهولة، بالإضافة لذلك فهي تتسم بمذاق جيد للغاية يميزها عن باقي المقبلات الأخرى، فقظ ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة في المنزل بنكهات كثيرة وبحشوات متعددة.

يتم وضع الخميرة في كوب من المياه الساخن وبعد ذلك يتم التحريك لحين أن يذوب. يتم وضع كلاً من الزيت والدقيق في إناء عميق ثم خلطهم سوياً. يتم وضع خليط الخميرة فوق الدقيق ثم إضافة نصف كوب من المياه الساخن والاستمرار في العجن باستخدام اليدين. يتم وضع غطاء على العجينة ثم تركها في مكان ساخن لحين أن تتحمر. إما من أجل تحضير الحشو يتم وضع جبنة الموزريلا في إناء ثم إضافة البقدونس ثم يتم وضع النعناع وبعد ذلك خلط المكونات جيداً. يتم فرد العجينة على لوح عليه دقيق ثم تقطيعه إلى دوائر. يتم فرد قطع العجين بالنشابة وفي كل قرص يتم وضع ملعقة من الحشو. يتم غلق السمبوسة بالطريقة التي ترغبون فيها وبعد ذلك يتم إحضار مقلاة. يتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم وضع حبات السمبوسة فيها ويتم إخراجها بعد أن يصبح لونها ذهبي. يتم تقديم السمبوسة وهي ساخنة ويمكن تقديمها بجانب طبق السلطة العربية.

طريقة عمل حشو السمبوسك باللحم المفروم:

يعتبر حشو السمبوسك باللحم المفروم من أفضل أنواع الحشوات، وطريقة تحضيره وعمله سهلة جدا ومتواجدة مكوناته في كل مطبخ، لذا سنحضر معكم سويا طريقة تحضير حشو السمبوسك باللحم المفروم بكل سهولة:

ربع كيلو من اللحم المفروم البلدي. بصلة كبيرة مفرومة. ملح، فلفل أسود. ملعقة من السمن أو الزبدة. بهارات لحمة.

في الأول ضعي على النار مقلاه وبها ملعقة السمن أو الزبدة.

قومي بفرم البصله وضعيها بالمقلاه مع السمن وقومي بتشويحها جيدا.

بعدها ضعي كل البهارات وبعدها اللحم المفروم مع الاستمرار بالتقليب حتى يتم النضج تماما.

بعد أن تبرد تماما قومي بحشو السمبوسة وستكون جاهزة في دقائق معدودة.

نصف كيلو من السجق البلدي.

ربع كيلو مشكل جبن.

ملح، فلفل أسود.

ملعقة من السمن أو الزبدة.

في الأول ضعي على النار مقلاه وبها ملعقة السمن أو الزبدة. ضعي كل البهارات مع السجق ثم قومي بالتقليب حتى يتم النضج تماما. بعد أن تبرد تماما ضعي مع السجق مشكل الجبن، ثم قومي بحشو السمبوسة وستكون جاهزة في دقائق معدودة.

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مكونات ومقادير حشو السمبوسة باللحم المفروم:طريقة تحضير اللحم المفروم بالخطوات:مكونات ومقادير حشو السمبوسة بالسجق:طريقة تحضير السجق البلدي بالخطوات: