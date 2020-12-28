طرق سهلة لحلى ليالي لبنان بالسميد الناعم حلويات لبنانية في دقائق

طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالسميد الناعم من أشهر الحلويات اللبنانية الشهية ومميزة المذاق وتعد بسهولة بمكونات بسيطة جدا يمكن تحضيرها بالمستكة أو بدونها فمحبي حلى ليالي لبنان جرى العادة أن تصنع بالمستكة ولكننا اليوم سنطرحها لكم بها وبدونها، كما يمكن وضع مكونات عليها حتى تعطيها طعم ومذاق جميل من وضع الحليب والسميد الناعم السكر والقليل من ماء الورد، وتزينها بالكريمة والفستق والفطر أو شربات تسقية، فهي شبيه نوعا ما بالبسبوسة ولكنها بدون فرن ويمكن أن تعد في المناسبات والعزومات المختلفة، فتابعوا معنا طريقة عمل حلى ليالي لبنان بدقيق سميد الناعم. مكونات ومقادير عمل حلى ليالي لبنان نحتاج إلى كوب ونصف حليب كامل الدسم. ربع كوب طحين سميد ناعم عدد 2 ملعقة كبيرة سكر. 2 مستكة مهروسة. 2 ملعقة صغيرة ماء زهر برتقال أو طعم برتقال. ملعقة صغيرة من ماء الورد. مكونات ومقادير عمل حلى ليالي لبنان مكونات تحضير قطر أو شربات تسقية حلى ليالي لبنان نصف كوب سكر أبيض. ربع كوب من الماء. ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة ماء ورد. مكونات تزين وجه ليالي لبنان كوب كريمة خفق أو كوب من قشطة حلويات. نصف كوب فستق مجروش. خطوات وطريقة حلى ليالي لبنان بالسميد في وعاء يسخن الحليب على نار متوسطة وعندما يكون الحليب دافئ، يوضع دقيق السميد وتقليبه ثم يضاف باقي مكونات من مستكة وماء الزهر وماء الورد والسكر مع تقليبهم جيدا معا حتى يغلي المزيج.

ثم تقلب المزيج السميك بعض الشيء ويسكب في طبق تقديم، ويترك جانبا حتى يبرد ثم يوضع داخل الثلاجة حتى يتماسك جيدا.

ثم جاء وقت تحضير شربات تسقية حلى السميد، يوضع الماء على النار وتكون مرتفعة الحرارة ثم يوضع عليه السكر ويترك من دون تقليب حتى يذوب تماما، وعندما يثقل قوام يضاف عليه عصير الليمون ويترك لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليه القرفة ويغلق النار ويترك حتى يبرد.

اخرجي الحلى من الثلاجة وصبي عليه القليل من القطر وعليه يضاف طبقة تزيين من كريمة وفستق المجروش، وتقدم مع مشروبات دافئة، ويمكن تناولها في الإفطار أو العشاء كما تفضل. مكونات ليالي لبنان بدون مستكة نحتاج إلى عدد 4 كوب حليب طازج. حوالي نصف كوب من دقيق السميد الخشن. ربع كوب سكر. ملعقة كبيرة من فانيليا سائلة. نصف ملعقة صغيرة ماء زهر برتقال. ربع ملعقة صغيرة ماء ورد. تزيين وجه ليالي لبنان كمية من كريمة الخفق. عدد 2 ملعقة صغيرة سكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 1/3 كوب من فستق المجروش ناعم. لتحضير القطر كوب سكر أبيض. 2 كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة قرفة. نصف ملعقة صغيرة ماء زهر برتقال. ربع ملعقة صغيرة ماء ورد. X إقرأ أيضاً: الليمون المخلل بطريقة المحلات بطعم رائع بالعصفر بأسهل خطوات حضري مخلل سريع خطوات وطريقة حلى ليالي لبنان بالسميدمكونات ليالي لبنان بدون مستكة

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