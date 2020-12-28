فوائد البرتقال الصحية للبشرة والجسم وقاية وحماية من جميع الأمراض

يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية الشهية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، وهو أيضا من الفواكه الغنية بفيتامين c التي تقي من البرد والانفلونزا، ويقي من الكثير من الأمراض ويحافظ على صحة الجسم والبشرة لذلك يحرص على تناوله الجميع من الناس، وهو من الفواكه الصحية لمرضى السكر لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية ويعمل على تقوية جهاز المناعة، ويعمل على نضارة البشرة ويجعلها مشرقة كالقمر حيث يمكن تناوله عصيراً أو ثمرة طبيعية ويفضل ذلك حتى لا تدخل به السكريات الضارة، وهيا بنا نتعرف على الكثير من فوائد البرتقال وبعض أضراره. اهم فوائد البرتقال الصحية اهم فوائد البرتقال الصحية سوف نقدم لحضراتكم فوائد البرتقال المذهلة للجسم والبشرة وهذه الفوائد هي: يعتبر البرتقال من اهم واقوي الفواكه التي تساعد في الوقاية من مرض السرطان. من أهم فوائد البرتقال ايضا التقليل من خطر التعرض للأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقويته. يساعد البرتقال على الحماية من امراض البرد والانفلونزا لذلك يحرص على تناوله في فصل الشتاء. يدعم البرتقال صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف الغذائية. يساعد البرتقال في فقدان الكثير من الوزن. بسبب حموضة البرتقال ادى ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والحنجرة والفم والبلعوم. يساعد البرتقال في خفض مستوي الكوليسترول في الدم. يقوي البرتقال الكبد ويعمل على زيادة امتصاص الحديد وهذا يؤدى إلى رفع معدل مستوى الحديد في الدم. يوجد بالبرتقال الفركتوز الطبيعي الذي يعمل على توازن مستوى السكر في الدم لذلك ينصح بتناوله لمرضى السكر. يحتوي البرتقال على إنزيمات تعمل على تكوين مادة الكولاجين التي تقوي البشرة. يحتوي أيضاً على فيتامين أ الذي يعمل على نعومة الجلد ومنع جفافه والحفاظ عليه من التشقق. بعض أضراره على الصحة بعض أضراره على الصحة لجميع الأشياء أثر جانبي وأثر سلبي لذلك كم قدمنا لحضراتكم الفوائد الصحية له سوف نتعرف على بعض من أضراره وهي: كثرة شرب البرتقال يؤدى إلى حدوث خلل في نظام توزيع الكالسيوم في انحاء الجسم. تناول الكثير من البرتقال يحدث خلل في الأنظمة المقاومة لأمراض الالتهابات. X إقرأ أيضاً: فوائد ومميزات زيت حيات لقمان الهندي والسعودي للإستخدامات المتعددة

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