اقوي كريم كولاجين طبيعي لنضارة وحيوية البشرة والنتيجة من أول استعمال

اقوي كريم كولاجين، إفراز الكولاجين في الجسم بشكل منتظم، هو الذي يمنح البشرة النضارة والحيوية والمظهر الصحي، ومع التقدم في العمر يبدأ إنتاج الكولاجين بالانخفاض، وهذا يسبب ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على البشرة، لذلك تقصد الكثير من السيدات المراكز والعيادات التجميلية لحقن البشرة بالكولاجين للحصول على بشرة أكثر شباباً.

ولكن هذه الوسيلة ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع ثمنها في الكثير من البلدان، كما قد تسبب هذه الحقن بعد الأثار الجانبية للبشرة مثل الاحمرار أو الجفاف وغيرها، لذلك من الأفضل الاعتماد على الطرق الطبيعية لتزويد البشرة بالكولاجين، ومن هذه الطرق هو عمل ماسكات بسيطة في المنزل من مواد طبيعية ومتوفرة لدى الجميع، ومع المواظبة على هذه الماسكات سوف نلاحظ تحسن كبير في مظهر البشرة.

اقوي كريم كولاجين طبيعي

نحتاج لعمل هذا الكريم إلى حبة من الجوافة وحبة من الجزر، يتم تقطيعهم إلى مكعبات صغيرة ووضعهم في الخلاط، ثم نضيف ربع كوب من زيت الزيتون إلى الخلاط ونخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، وبعدها ندهن كامل الوجه بهذا الخليط ونتركه حتى يجف تماماً، وبعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه، ونكرر هذا الماسك بشكل يومي لمدة أسبوعين أو ثلاثة للحصول على نتيجة ملحوظة.

كريم زبدة الشيا

نحتاج لعمل هذا الكريم ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ونفس المقدار من عصير الليمون، بالإضافة إلى بودرة كبسولة فيتامين E، يتم تذويب زبدة الشيا على حمام مائي ثم نخلطها مع باقي المكونات، وبعد ذلك ندهن كامل الوجه بالخليط ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نغسل الوجه ونرطبه، ونكرر هذا الماسك مرتين أو ثلاث أسبوعياً للحصول على نتيجة ملحوظة.

أفضل أنواع الكولاجين للوجة

نحتاج إلى مكونين فقط لعمل هذا الكريم وهما حبة من الكيوي وحبة من الأفوكادو، يتم تقشيرهما وتقطيعهم إلى مكعبات صغيرة ثم هرسهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسل البشرة ونرطبها ونكرر هذا الخليط مرتين فقط في الأسبوع.