اخطر 30 عرض لفيروس كورونا الجديد في الموجه الثانية، أوضحها الاستشاري في الطب الدكتور حسام عبد العزيز وفقا لتقرير في موقع صحيفة البلد، حيث استعرض الأعراض الثلاثين، وذكر أن الشخص يدخل دائرة المصاب بفيروس كورونا المستجد، إلى أن يثبت إيجابيته أو سلبيته للإصابة.

اخطر 30 عرض لفيروس كورونا الجديد في الموجه الثانية:

الأعراض التي ذكرها الدكتور حسام وفقا لآخر توصيات منظمة الصحة العالمية دوت الخليج:

رشح أو احتقان بالحلق أو الأنف.

كحة أو عطس.

التهاب بملتحمة العين.

ارتفاع بدرجة الحرارة لسبب غير معروف (أعلى من 37.8).

رعشة لسبب غير معروف.

صداع لسبب غير معروف.

وهن عام بالجسم أو ضعف العضلات وتعب شديد.

صعوبة في التركيز، اضطراب في الذاكرة، تغيرات في المزاج.

مشكلة في النوم.

فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق.

طنين أو وش بالأذن، أو ضعف أو فقدان بالسمع.

قيء أو إسهال غير مفسر.

ألم بالبطن غير مفسر.

بداية مرض السكري.

ارتفاع مفاجئ بضغط الدم.

صعوبة أو ضيق بالتنفس لسبب غير معروف.

صعوبة مفاجئة في البلع لسبب غير معروف.

أعراض طفح جلدي مصاحب مع بعض الأعراض السابقة.

وأضاف الدكتور حسام عبد العزيز أن هناك أعراض غير شائعة الحدوث مع كوفيد 19، وهي:

ألم بالصدر مع ضيق بالتنفس وعرق " ذبحة صدرية".

الإحساس المفاجئ بضربات القلب.

فقد مفاجئ للنطق أو الحركة.

تشنجات أو أعراض السكتة الدماغية.

التعرق الشديد غير المفسر.

عوامل خطورة ترفع من نسبة الإصابة بفيروس كورونا وتسبب شدة الأعراض أو الوفاة:

مصابو الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط و السكري.

المصابون بأمراض الكلى والكبد.

مصابو السرطان والأورام.

المصابون بحساسية الصدر.

السمنة والحمل.

الأشخاص فوق سن الـ 60.

من يعانون من نقص مناعي أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.