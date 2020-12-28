دراسة: متى يؤثر ضغط الدم على القدرات الإدراكية

ضغط الدم في مستواه الطبيعي لدى البالغين يكون مابين الضغط الانقباضي من 90 إلى 140 مليمتر زئبق، والضغط الانبساطي من 60 إلى 90 مليمتر زئبق، وأي خلل في الضغط سواء بانخفاضه أو ارتفاعه يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة ككل بما في ذلك أمراض القلب والشرايين.

إلا أنه وفي دراسة جدية وجد أن ارتفاع ضغط الدم له تأثير على قدرات ووظائف الدماغ، كما التالي.

ضغط الدم و القدرات الإدراكية:

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ ضغط الدم المرتفع يسرّع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى البالغين الكبار، ومن هم في متوسط العمر. ويشكل ضغط الدم المرتفع عامل خطر للإصابة بالتراجع الإدراكي الذي يشمل أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

وقالت المشرفة على الدراسة، ساندهي إم باريتو بحسب موقع DW الألماني: "توقعنا في البداية أن تكون الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم على الوظائف المعرفية أكثر خطورة عندما يبدأ الارتفاع في سن صغيرة ولكن نتائجنا أظهرت تراجعاً سريعاً مماثلاً في الأداء الإدراكي سواءً بدأ ارتفاع الضغط في منتصف العمر أو في سن متقدمة".

ضغط الدم المرتفع يؤثر في الذاكرة:

وأردفت أستاذة الطب في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في بيلو هوريزونتي بالبرازيل: "توصلنا أيضاً إلى أن العلاج الفعّال لارتفاع ضغط الدم في أي سن لدى البالغين يمكن أن يقلل من هذا التسارع، أو يحول دون حدوثه. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أنه يجب الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وعلاجه بشكل فعّال لدى البالغين في أي سن للحفاظ على الوظائف الإدراكية".

وأوضحت الدراسة أن سرعة التراجع الإدراكي تتمّ بغض النظر عن مدة ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أنَّ حدوثه ولو مدة قصيرة، قد يؤثر على سرعة هذا التراجع لدى الشخص المصاب.

وأشار الباحثون ضمن النتائج التي توصلت إليها دراستهم، إلى أنَّ البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يمكن السيطرة عليه، يميل الوضع لديهم إلى حدوث تراجع أسرع بشكل ملحوظ في الذاكرة والوظائف الإدراكية من البالغين الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، يمكن السيطرة عليه.