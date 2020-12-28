الثوم يعالج الكثير من الأمراض …تعرف على فوائده إذا تناولته على الريق

الثوم من النباتات التي تستخدم في جميع الأكلات ويتناولها كل إنسان بشكل ستمر، ولكن لا يعلم فوائده الكثير، فعندما نعرض على إنسان ابتلاع فصوصه أو تناولها على الريق أو تناولها نيه بدون طهيها، فقد يرفض الكثير ذلك متعللا برائحة الثوم الكريهة.

ولكن إذا علموا الناس فوائده على الريق لجسم الإنسان، لتناوله كل وقت في الصباح وفي المساء وليس على الريق فقط، وما رفضه أحدا، وما تعلل برائحته احد، وفي السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على فوائده للجسم بصفة عامة وفوائد تناوله على الريق

تعريف الثوم

هو نبات عشبي من فصيلة الثوميات وهو ثنائي الحول، وهو يشبه البصل في زراعته وفي شكله وفي أوراقه إلى حدا كبير، وهو في زراعته يكون له راس في باطن الأرض داخل التربة وأوراقه أو عروقه في الخارج، وراسه تختلف عن البصل لان راس الثوم تنقسم إلى فصوص.

أماكن زراعته

يزرع في جميع دول العالم وهو من النباتات التي تتكاثر عند زراعته فبمجرد زارعة فص واحد منه يتكاثر ويكون راس ثوم كبيرة أي أن تقاوي الثوم المزروع هي فصوصه من رؤسه القديمة.

عرف المصريين القدماء وفي الطب البدائي أو الشعبي أهميته، حيث استخدمه القدماء في علاج الجروح وعلاج الحروق، وذلك لمعرفتهم أنه يعمل كمضاد حيوي للجروح والالتهابات، حيث أن الثوم يحتوي على مادتي الليسين والجارلسين .

ويستخدم في علاج السموم في المعدة أو الدم وذلك عن طريق تقشير خمس فصوص من الثوم، وهرسها ثم نقوم بخلط فصوصه مع فنجان من العسل مذاب فيه الحبة السوداء ويشرب هذا المشروب ليطهر المعدة والجسم من كافة السموم.

وهو مفيد جدا في علاج الثمنه والتخسيس فأذأ تناولت فصوصه على الريق فانه مفيد جدا في إذابة الكوليسترول والدهون من الجسم، ويعمل أيضا كمطهر معوي للمعدة من جميع الأمراض، وذلك عن طريق تناول الثوم مع كوب من الشمر المحلى بالعسل وتقطع فصوصه بداخله.

وهو مفيد جدا في علاج أمراض المثانة والمسالك البولية حيث انه مدر للبول ومطهر للمجاري أو المسالك البولية

يعالج أمراض التيفود وأمراض الثعلبة والجروح المتعفنة والدفتريا

يعتبر من أقوى العلاجات لأمراض الروماتيزم ومقوي للأعصاب

يعالج أمراض البرد ونزلات البرد والزكام والرشح

الثوم كعلاجكيفية تناوله

يمكنك تناوله بعدة طرق منها بلعه كفصوص سليمه ومنها تقطيع الفصوص إلى أجزاء ثم بلعها، ومن الممكن هرس فصوصه وتناوله على أي نوع من أنواعه

والمصريين يتناولونه باستمرار في الأكلات فهو يكاد يكون موجود في اغلب الأكلات المصرية حيث أنه يضيف نكهة وطعم ممتاز للأكلات المصرية، فنجد الملوخية لا يكون لها طعم أو رائحة بدوه وبدون رائحته ودشت الثومة.

كما انه يضاف إلى الباذنجان المخلل، ويضاف إلى الكفتة، والى ألاسماك والسلاطات وعمل الدقة حيث لا تحلو الدقة بالخل ألا به، لذلك نجد أن المصريين يحصلون على فوائده من خلال تناوله في جميع أكلاتهم بشكل يومي، وذلك لأنهم عرفوا فوائده في الأكلات وللجسم

أضرار الثوم

كما تكلمنا عن فوائد الثوم، وجب أن ننوه في هذا المقال عن أن للثوم أضرار وهناك فئات ممنوعة من تناول الثوم مثل الأطفال والنساء الحوامل ومن أضرار الثوم انه

انه لا يصبح الثوم آمنًا إذا تفاعل مع بعض الأدوية التي تتناولها النساء وذلك في فترة الحمل والرضاعة، كما يمنع الأطفال من تناول الثوم أو وضعه على جلدهم ا.

يمنع مرضى اضطراب النزيف تناوله، حيث وذلك لانه يزيد من فرص نزيف الدم.

يمنع الأشخاص الذين يقدمون على إجراء عملية جراحية تناول الثوم وذلك قبل أسبوعين من إجراء الجراحة تجنبًا لحدوث نزيف

يمنع مرضى السكري الابتعاد عن تناول جرعة كبيرة الثوم، حيث يمكن أن يخفض سكر الدم بشكل كبي

يؤدي إلى التهاب وتهيج الجهاز الهضمي والمعدة لدى المرضى بمشكلات في هذه المنطقة

من الممكن أن يخفض من ضغط الدم،لذا يمنع أصخاب الضغط المنخفض من تناوله.

وصفات طبيعية من الثوم

من الممكن أن نستخدم وصفات من الثوم لعلاج العديد من الأمراض وسوف نلخص لكم اهم فوائد وصفات الثوم، وفيها نقوم باستخدامه وخلطة مع عناصر طبيعية لعمل تركيبات مفيدة جد لعلاج بعض الأمراض

يستخدم الثوم في عمل وصفات طبعية للعناية بالبشرة والوجه

كما يستخدم في عمل وصفات وخلطات لعلاج البثور والجروج

يستخدم الثوم في تحضير وصفات للعناية بالشعر والقضاء على جميع أمراض الشعر

يستخدم كذلك في عمل وصفات للعناية وحماية الأسنان من التسوس والتخلص من الم الأسنان