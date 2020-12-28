أقوى ماسك طبيعي لتطويل الشعر في أسبوع فقط من مكونات في مطبخك

أقوى ماسك طبيعي لتطويل الشعر، هو كنز تاج الرأس الذي تبحث عنه كل الفتيات، خصوصًا اللاتي تعانين من تساقط الشعر، أو من قامت بقص شعرها ولم يطل مرة أخرى، فالحل هو ماسك البقدونس بلا منازع، فنبات البقدونس الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ك، والعديد من المعادن، إضافة إلى نسبة عالية من الزيوت الطبيعية، والأملاح المفيدة، يعد الحل المثالي لمشاكل الشعر والتي من أبرزها، نمو وكثافة وإطالة الشعر.

كما ذكرنا سابقًا عن نبات البقدونس، وما يحتويه من نسب فيتامينات طبيعية ومكونات مفيدة، تعمل على إطالة الشعر، فلها أيضًا فوائد أخرى، لمن تتساءل عن كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع، نذكر منها التالي:

العمل على ترطيب الشعر.

إزالة التجاعيد من الشعر وجعله يظهر بشكل انسيابي.

زيادة لمعان الشعر.

ويقلل من ظهور الشيب في الشعر.

يقوي جذور الشعر بشكل ملحوظ، ويمنع تساقط الشعر.

وإذا تم إضافة عصير البقدونس على الشامبو أثناء غسل الشعر، يزيل القشرة من الشعر نهائيًا.

سوف تلاحظين من الأسبوع الأول من بدء استخدام ماسك البقدونس، أن الشعر قل تساقطه، وفي الأسبوع الثاني ستلاحظين بدء نمو الشعر، خاصة في الأماكن التي كنتي تعانين من وجود الفراغات فيها بفروة الرأس، وفي الأسبوع الثالث سوف تلاحظين زيادة في نمو الشعر بمعدل 7سم عن ذي قبل، فإليكي المقادير وطريقة التحضير.

مكونات ماسك الشعر

ربطتين من البقدونس.

2 ملعقة كبيرة من الروز ماري.

كوب زيت زيتون نقي.

طريقة عمل الماسك من مكونات في مطبخك بالمنزل

قومي بغسل ربطتين البقدونس جيدًا، ثم جففيه وقومي بتقطيعه بالسكين لقطع صغيرة، مثل الفرم. أحضري حله وضعيها على نار هادئة، وصبي بها زيت الزيتون، ثم الروز ماي، ثم البقدونس المفروم. اتركي الخليط يمتزج ببعضه، وعلى نار متوسطة حتى تمام الغليان. ارفعي الخليط من على النار، واتركيه ليبرد. أحضري مصفاة وقومي بتصفية الخليط جيدًا، وضعي الخلاصة المصفاه في برطمان محكم الغلق. رجي الخليط في البرطمان، وادهني شعرك بالماسك باستخدام الفرشاة، من جذور الشعر وحتى الأطراف، وقومي بالضغط على فروة الرأس وتحريك الماسك فيها بحركات دائرية بأصابعك، ومشطي شعرك. اتركي الماسك على الشعر لمدة 6 ساعات، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك. يوضع الماسك على الشعر ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، واستمتعي بشعر طويل انسيابي ناعم.