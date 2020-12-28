وصفة باكستانية معجزة لتطويل الشعر وتنعيمه يوجد الكثير من الوصفات الغير معروفة وعندما نستمع إليها تنبهر العقول وقد حرصنا اليوم على أن نقدم إليكِ واحدة من أهم الوصفات الطبيعية والمأخوذة من جارتي الباكستانية، كما أن النساء تسعى وراء الطرق الفعالة التي تمنع تساقط الشعر وتساعد في نموه بغزاره شديدة، فتابعينا في السطور القادمة حتى تكوني قادرة على استخدام وصفتنا السحرية.وصفة باكستانية معجزة لتطويل الشعر وتنعيمه
تتمتع نساء باكستان بشعرهن الطويل الناعم والجذاب ويعود ذلك لاستخدامهم للمواد الطبيعية الفعالة التي تمد الشعر بالصحة والحيوية ومنها ما يلي:مقادير الوصفة الباكستانية لتطويل الشعر:
- 1 ملعقة كبيرة خل عادي.
- 2/1 كوب زيت خروع.
- بيضة واحدة حجم كبير.
- أولاً عليكِ بغسل وتنظيف الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ثم تجفيفه.
- عليكِ بتحضير وعاء وضعي به البيضة وملعقة كبيرة من الخل الابيض ونصف كوب من زيت الخروع وقلبي المكونات حتى تتجانس.
- ابدئي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف مع التدليك المستمر لبضعة دقائق.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة 40 دقيقة كاملة، بعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو بالمواد الطبيعية لكي تتخلصين من بقايا الخليط.
- يفضل تكرار استخدام الوصفة الباكستانية من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع الواحد حتى تحصلين على شعر طويل وناعم كالحرير.
- وصفة باكستانية أخرى للشعر:
- تعتبر من الوصفات الممتازة لتطويل وتنعيم الشعر فقط احضري وعاء عميق ضعي به 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة من زيت الخردل وملعقة واحدة من بذور الكتان وملعقة واحدة من السكر الابيض، ثم يتم وضع الخليط على النار الهادئة ليصبح دافئ، بعدها يصفى ويوضع على فروة الرأس والشعر بالكامل، ويترك لمدة يوم أو لليلة كاملة ثم يتم تمشيط الشعر مع لفه كحة بعدها يشطف بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطه جارتى الباكستانية كنز رباني عظيم لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات ومنع التساقط والقضاء على الصلع نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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