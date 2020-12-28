أسهل طريقة عمل كيك الزعفران وتعرف على فوائدها الجبارة

الكيك من أشهى الحلويات التي يحبها الجميع ولكن كيك الزعفران لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لاحتواء الزعفران على مواد مضادة للأكسدة قوية ومواد نشيطة وبالتالي يقي من الإصابة بالسرطان، غير أنه مفيد جدا لمرض السكري لأنه يعمل على تنظيم السكر في الدم، ويحمي من الإكتئاب ويساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويقي من الإصابة بمرض ألزهايمر، ويحسن الصحة الجنسية ويعالج العقم لدى الرجال وغيرها من الفوائد المذهلة، لذا يعد كيك الزعفران بالصوص من أكثر أنواع الكيكات المفيدة جدا للصحة العامة

مكونات عمل كيك الزعفران

سوف نحتاج إلى هذه المكونات لعمل الكيك وهي:

إحضار مائة جرام من الزبدة.

إحضار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

إحضار كوبين من الدقيق.

إحضار كوب من الحليب السائل.

إحضار بيضتين.

إحضار كوب من السكر.

إحضار ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ملعقة صغيرة من الزعفران.

إحضار نصف كوب من الحليب.

إحضار كوب ونصف من الكريمة السائلة.

إحضار ربع كوب من الحليب المبخر.

إحضار علبة حليب مركز محلي.

إحضار كوبين من كريمة مخفوقة للتزيين.

أما بالنسبة لمقادير صوص الحليب بالزعفران:طريقة تجهيز كيك الزعفران بالصوص:

لكي نقوم بتحضير كيك الزعفران بالصوص يجب علينا إتباع هذه الخطوات: