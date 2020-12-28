أسهل طريقة عمل كيك الزعفران وتعرف على فوائدها الجبارة

الكيك من أشهى الحلويات التي يحبها الجميع ولكن كيك الزعفران لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لاحتواء الزعفران على مواد مضادة للأكسدة قوية ومواد نشيطة وبالتالي يقي من الإصابة بالسرطان، غير أنه مفيد جدا لمرض السكري لأنه يعمل على تنظيم السكر في الدم، ويحمي من الإكتئاب ويساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويقي من الإصابة بمرض ألزهايمر، ويحسن الصحة الجنسية ويعالج العقم لدى الرجال وغيرها من الفوائد المذهلة، لذا يعد كيك الزعفران بالصوص من أكثر أنواع الكيكات المفيدة جدا للصحة العامةمكونات عمل كيك الزعفران
سوف نحتاج إلى هذه المكونات لعمل الكيك وهي:
- إحضار مائة جرام من الزبدة.
- إحضار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- إحضار كوبين من الدقيق.
- إحضار كوب من الحليب السائل.
- إحضار بيضتين.
- إحضار كوب من السكر.
- إحضار ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.
- إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- إحضار ملعقة صغيرة من الزعفران.
- إحضار نصف كوب من الحليب.
- إحضار كوب ونصف من الكريمة السائلة.
- إحضار ربع كوب من الحليب المبخر.
- إحضار علبة حليب مركز محلي.
- إحضار كوبين من كريمة مخفوقة للتزيين.
لكي نقوم بتحضير كيك الزعفران بالصوص يجب علينا إتباع هذه الخطوات:
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه السكر والفانيليا والبيض والزبدة، ونقوم بتشغيل الخلاط لحين الحصول على قوام هش.
- نقوم بخلط البيكنج باودر والملح والدقيق في إناء.
- نقوم بإحضار إناء ونضع خليط البيض والسكر ونخلط الدقيق حبة بحبة بالتبادل مع خليط البيض، ونقلبهم لحين الحصول على خليط كريمي ناعم.
- نحضر قالب الكيك، وندهنه بالزبدة وقليل من الدقيق.
- نضع في القالب خليط الكيك.
- نقوم بإدخال القالب في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درحة مئوية، لمدة ساعه إلا ربع.
- نقوم بتجهيز الصوص عن طريق: وضع الحليب المكثف المحلى مع الكريمة مع الحليب السائل في وعاء الخلاط ونشغله لمدة دقائق، ثم نقوم بوضع الحليب المبخر والزعفران ونقليبه جيداً، ونضع هذا الخليط فوق الكيك الكيك البارد نهائياً.
- نقوم بوضع كريمة التزيين فوق الكيك ونقطعها، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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