طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل للاحتفال بأعياد رأس السنة

طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل، لأطعم تحلية تزين مائدتك، لاستقبال العام الجديد، خاصة لعشاق الشيكولاتة، فمن منا لا يحب الشيكولاتة ومشتقاتها، وكل ربة منزل تحرص على تقديم التحلية المفضلة، لأفراد أسرتها وأحبائها، بأطعم وأرقى مذاق، وبأقل تكلفة وبطريقة سهلة.

شيكولاتة فيريرو روشيه من أبرز أنواع الشيكولاتة، التي ابتكرتها مصانع الشيكولاتة الإيطالية، وانتقلت بسبب سهولة تصنيعها وتوفر مكوناتها، وطعمها المميز لجميع بلدان العالم، حيث أصبحت من الرموز الأساسية على موائد عشاء أعياد الميلاد، بجوار الديك الرومي المميز على المائدة، حتى أن طريقة عملها في المنزل سهلة، مثل طريقة عمل الديك الرومي الروستو أيضًا، الذي تحرص كل ربة منزل على صنعه بأشهى مذاق، لذا ففي التالي طريقة عمل شيكولاتة فيريرو روشيه في المنزل، بنفس جودة الجاهزة وبطعم أشهى.

200 جرام من بسكويت الويفر.

150 جرام شيكولاتة نوتيلا.

150 جرام شيكولاتة خام مذابة.

200 جرام بندق.

عدد 2 كيس ثلاجة.

150 جرام شيكولاتة حليب.

أحضري وعاء عميق، وقومي بتفتيت البسكويت الويفر يدويًا، لقطع صغيرة جدًا، أو افرميها يدويًا، حتى تحصلي على حبيبات ويفر مفرومة صغيرة الحجم. قومي بصب مقدار 3 ملاعق كبيرة من شيكولاتة النوتيلا، على حبيبات الويفر المفرومة، وصبي فوقها مقدار 3 ملاعق كبيرة من الشيكولاتة الخام السائلة ثقيلة القوام، حتى تساعد على تماسك الخليط، وقومي بتقليب وعجن المزيج جيدًا. أحضري كيس الثلاجة، وقومي بفتحه بالمقص، وافرديه على صينية، وافردي عجين شيكولاتة فيريرو روشيه الممزوج فوقه، واملئي بها الكيس فوق الصينية. قومي بوضع الصينية في الفريزر لمدة خمس دقائق، أو نصف ساعة في الثلاجة العادية، حتى تساعد عجين الشيكولاتة في التماسك جيدًا، لكي تكون سهلة التشكيل والتقطيع معك. أخرجي الصينية من الفريزر، وباستخدام القطاعة الدائرية، قطعي العجين إلى دوائر متساوية، وأحضري القمع أو ملعقة صغيرة، وضعي في وسط كل دائرة مقدار ملعقة صغيرة من شيكولاتة نوتيلا، ثم قومي بوضع حبة بندق محمص في وسط شيكولاتة النوتيلا، التي وضعتيها في الدائرة. ارفعي كل دائرة من دوائر شيكولاتة النوتيلا من الصينية، وقومي بضم وإغلاق كل دائرة على حشوها، على شكل كرة دائرية برفق. بعد أن قمتي بصنع كرات شيكولاتة فيريرو روشيه، احضري بوله الشيكولاتة بالحليب، وضيفي إليها مقدار 2 ملعقة كبيرة من البندق المفروم وبالتقليب، ثم قومي بغمر وحدات الشيكولاتة فيريرو روشيه، قطعه بقطعة داخل البوله، ثم قومي بإخراجها على مصفاة ألومنيوم، حتى تقوم بتصفية الشيكولاتة الزائدة عنها، أو أخرجيها باستخدام شوكة، وضعيها قليلًا على ورق زبدة، لتصفي الشيكولاتة الزائدة عنها. أحضري ورق الشيكولاتة المخصص وهو علي شكل بولات دائرية صغيرة، وضعي به وحدات شيكولاتة فيريرو روشيه اللذيذة، وضعيها في الثلاجة مدة نصف ساعة، ثم أخرجيها وقدميها لأفراد أسرتك.

وللحرص على مرضى السكر، ومرضى السمنة، ومرضى القلب، إليك تلك الطريقة لتحضير شيكولاتة الفيريرو روشيه بطريقة صحية، فتلك الطريقة تساعد من يعانون من نقص الحديد، ونقص التغذية، وللأطفال التي تعاني من النحافة أيضًا، لأن الوصفة معتمدة على التمر المغذي والشيكولاتة الغامقة، واللذان يقومان برفع نسبة الحديد بالجسم، إضافة لمن يتبعون حمية غذائية، فباستطاعتهم تناول قطعتين منها في الصباح، لأنها مشبعة جدًا، ووجود البندق كعنصر أساسي في الوصفة، مفيد جدًا لمساعدة مرضى القلب والكوليسترول.

مقادير شيكولاتة فيريرو روشيه الدايت

2 ملعقة كاكاو خام سادة بدون سكر.

تمر مفروم حسب الرغبة.

شيكولاتة غامقة.

بندق محمص مفروم للتغليف.

1/2 كوب بندق محمص طازج.

طريقة تحضير شوكولاتة فيريرو روشيه الدايت

قومي بفرم البندق الطازج فرمة متوسطة، واحرصي ألا يكون ناعم. أحضري حلة وقومي بإذابة الشيكولاتة الغامقة فيها، وأضيفي البندق المفروم إليها، وقومي بخلط المكونين جيدًا. أحضري الكبة وصبي بها كمية البندق، وملعقتين الكاكاو الخام، واضربيهما جيدًا، ثم أضيفي التمر بنسبة قليلة حسب الاحتياج، وبالضرب جيدًا، بحيث يصبح الخليط عجينة، وأحرصي أن تكون نسبة تماسكها متوسطة. أحضري صينية وأخرجي العجين السابق تحضيره من الكبة، واصنعي أقراص من الخليط وضعي في المنتصف قطعة بندق، وأغلقي العجين بشكل كرة دائرية. قومي بغمس كرات الشيكولاتة، داخل خليط الشيكولاتة الغامقة المذابة، وأخرجيها باستخدام الشوكة، لكي تصفي الشيكولاتة الزائدة العالقة بها. أدخلي طبق شيكولاتة الفيريرو روشيه الثلاجة مدة نصف ساعة، ثم أخرجيها وضعيها في طبق التقديم. اعلمي أن سر وصفة شيكولاتة فيريرو روشيه الدايت هو البندق المحمص، فلابد من الاهتمام بشراء نوع ذو جودة عالية من البندق، ولابد من تحميصه جيدًا، لكي تحصلي على النتيجة المرغوبة.