طريقة عمل تشيز كيك بالفستق بدون فرن بطريقه سهله ونتيجه ولا اروع ولذيذه وبمكونات بسيطه فى كل منزل

طريقة عمل تشيز كيك بالفستق طريقة عمل تشيز كيك الفستق الحلبي من أكثر أنواع الحلويات التي تبحث عنها كثير من الأمهات حتى ترضى أبنائها، فهم عشاق للتشيز كيك ويحبونها بكافة أنواعها وأشكالها، ونحن سوف نقدم لك أفضل طريقة لتحضير التشيز كيك بالفستق الحلبي في السطور القادمة.

طريقة عمل تشيز كيك بالفستق

هي واحدة من طرق كثيرة تستخدم في تحضير التشيز كيك مختلفة الأشكال والطرق،

تعد واحدة من أفضل أنواع الكيك الذي يقبل على تناوله الكبار والصغار والتي يتم تحضيره بالطريقة الآتية:

40 جرام من الزبدة المذابة.

160 جرام بسكويت.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

350 جرام جبنة كريمة.

180 مل كريمة الخفق الباردة.

100 جرام سكر.

20 جرام السكر الناعم.

60 جرام زبدة غير مملحة أو المذابة.

1 كوب حلاوة للتزين.

125 جرام معجون فستق.

2/1 ملعقة ملح.

قومي بسحق البسكويت بمحضرة الطعام ليصبح ناعم ومن ثم يتم وضعه بوعاء عميق ومن ثم اخلطي الزبدة المذابة.

ومن ثم يتم وضع البسكويت بقالب التشيز كيك المعدني والقيام بالضغط عليه بشدة، وبعدها يتم وضعه داخل الثلاجة ويترك لمدة 10 دقائق.

قومي بخلط الجبنة الكريمية مع السكر والفانيليا وضعيهم في وعاء عميق واخفقي الخليط باستخدام الخافق الكهربائي حتى يصبح ناعم.

اضيفي الكريمة للخليط وقلبي برفق ثم يسكب الخليط فوق قاعدة البسكويت مع مساواة السطح، ومن ثم يتم وضعه بالثلاجة ولمدة 15 دقيقة.

احضري وعاء عميق وضعي به السكر والزبدة، ويفضل استخدام الخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة للأعلى ولمدة دقيقتين لثلاث دقائق ومن ثم يضاف معجون الفستق الحلبي والملح واخلطي بشكل جيد.

قومي بإخراج التشيز كيك من الثلاجة ثم فرد عجينة الفستق برفق ومساواة السطح وتزينها وتقديمها.