طريقة عمل أشهر الأكلات السريعة والبسيطه والحلويات في المنزل مثل المطاعم

عمل أشهر الأكلات السريعة والبسيطه تحضير الأكلات السريعة أكثر ما تبحث عنه الأمهات حتى تقوم بتحضيره لأبنائها في المنزل بدلاً من أن يقوموا بشراء هذا النوع من الوجبات من الخارج بتكاليف كبيرة ومن أماكن غير معلوم عن صحتها، فإليك سيدتي أسهل طريقة لتحضير الأكلات السريعة في البيت.عمل أشهر الأكلات السريعة والبسيطه
هناك الكثير من الوجبات السريعة الذي يمكن أن تقومي بتحضيرها في البيت بنفسك ومنها:
- طريقة عمل الحواوشي:
هو واحد من الأكلات اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:مقادير الحواوشي:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات حواوشي.
- فنجان من الزيت النباتي.
- عيش بلدي.
- ثمرة فلفل حار.
- ثمرة فلفل أخضر عادي.
- احضري وعاء عميق ضعي به اللحم المفروم مع البصل المفروم والفلفل الحار والفلفل الأخضر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
- ثم تأتين بالعيش البلدي وتفتحيه وابدئي بوضع حشو اللحم بداخله، ثم يدهن العين من جميع جوانبه ويلف بورق من الألمونيوم وضعيه في صينية الفرن واتركيه حتى أن ينضج تمام لو يكن من 10 إلى 15 دقيقة.
- طريقة عمل البرجر:
كذلك البرجر من الأكلات التي يقبل عليها الشباب في المحلات وعربات الأطعمة بالشوارع ويمكن تحضيره كما يلي:مقادير البرجر:
- 1 كيلو لحم مفروم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة توابل لحم.
- شرائح خيار.
- شرائح بصل.
- شرائح طماطم.
- شرائح خيار مخلل.
- خس.
- عيش كيزر.
- في وعاء ضعي اللحم معه جميع التوابل ويتم أخذ مقدار من اللحم والضغط عليه بواسطة اليد لتكون بشكل الدائرة.
- يتم وضع طاسة على النار وبها الزيت وبعد أن يسخن يوضع البرجر وقليل من الفلفل الأسود وقلبيه لينضج.
- احضري الخبز وافتحيه وضعي قطعة من الجبن وقطعة برجر ومن ثم الخس والطماطم والبصل والخيار المخلل والقطعة الثانية من الخبز وقدميه.
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