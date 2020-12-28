أفضل كريم كولاجين طبيعي ساحر لشد البشرة وتسمين الخدود والتخلص من التجاعيد نهائيا

أفضل كريم كولاجين طبيعي ساحر لشد البشرة لا تستغنى أي سيدة عن كريم الكولاجين الطبيعي التي يهتمون بتطبيقه بشكل يومي، من أجل مكافحة علامات التقدم بالعمر والشيخوخة المبكرة والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه، لذا لا يمكن لأي سيدة الاستغناء عنه، كما أنه مكلف للغاية ولن نتمكن من شرائه وتوفيره، كما أن المنتجات الخارجية لا تكون مضمونة مائة بالمائة للحصول على ما نريد دون حدوث أي ضرر، ولكن هل خطر في بالك أنك تتمكني من القيام بعمل كريم كولاجين طبيعي منزلي بمكونات طبيعية بسيطة ولكنها فعالة ونتائجها أكثر من رائعة جربيها الآن.

يوجد الكثير من الاستخدامات الرائعة لكريم الكولاجين السحري للبشرة التي تمنح البشرة المرونة والحيوية المرغوب بها والكثير من الفوائد الأخرى منها:

القضاء على التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة بالوجه.

القيام بشد البشرة والتخلص من ترهلات البشرة بشكل طبيعي.

يزيد من مرونة الجلد وترطيبه ونعومته.

يمنح الجلد الصلابة في مكافحة العوامل الخارجية التي لها تأثير سلبي على البشرة.

يحافظ على حيوية وشباب البشرة بشكل جيد ويمنحك نتائج مضمونة وفعالة.

إليكم أهم المكونات الطبيعية لعمل كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة ومكافحة علامات التقدم بالعمر:

أفضل كريم فعال لشد البشرة نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ويضاف له ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً بالشوكة بحرص دون أن يتحول الخليط لمزيج رغوي، ونقوم بتطبيق الخليط على وجه نظيف وجاف، من خلال كرة من القطن، ويترك على البشرة حتى أن يجف تماماً لمدة ربع ساعة ومن ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتخلصين من لزوجة البيض، ويتم ترطيب البشرة بالكريم المرطب لها.

يتم مزج ملعقة من الحليب المحلى، مع ملعقة من العسل وكمية من كريم فريش السميكة وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ويتم تطبيق الخليط على الوجه والعنق من خلال فرشاة نظيفة، مع الحرص على تجنب ملامسة العين، ويترك القناع على البشرة من مدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى 25 دقيقة ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.