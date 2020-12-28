كيكة الطاسة بدون فرن في عشر دقائق فقط وقوام هش إسفنجي رائع

ترغب ربات المنازل في معرفة طريقة عمل كيكة الطاسة نظراً لسهولة وسرعة تحضيرها، فهي تتكون من مكونات بسيطة ومتواجدة في المنازل بشكل وفير، وإليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل وبكل الخطوات لضمان جودة النتائج، ويمكن عمل بان كيك أو كيك اسفنجي حسب الرغبة وسنذكر كل منهما بالتفصيل. كيكة الطاسة كيكة الطاسة المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق المنخول مرتين لضمان دخول كمية من الهواء.

ثلاث أكواب من الحليب الدافئ.

كمية من الزبدة.

ملعقتان من البيكنج بودر.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كمية مناسبة من قطع الفراولة. طريقة التحضير: نضع في وعاء كلاً من الدقيق المنخول، والبيكنج بودر، والفانيليا ويتم تقليبهم بشكل جيد.

نسكب الحليب في وعاء عميق ونضيف إليه صفار البيض، والزبدة ونضربهم بالمضرب الكهربائي.

يتم إضافة مزيج الدقيق على صفار البيض ويتم خفقهم حتى يُصبح لدينا خليط متجانس.

نضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف إليها الزبدة ثم نضيف الخليط ونتركه لمدة ثلاث دقائق ثم نكرر عمل ذلك حتى ننتهي من الكمية. كيكة الطاسة الهشة كيكة الطاسة الهشة المكونات: كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق زبدة.

ثلاث بيضات.

ملعقة فانيليا.

كمية مناسبة من قطع الفراولة والشيكولاتة. طريقة التحضير: نضع في إناء كلاً من الدقيق المنخول، والبيكنج بودر، والفانيليا ويتم تقليبهم جيداً.

يتم إضافة المكونات السابقة ونخلطهم بشكل جيد حتى يُصبح لدينا خليط متجانس تماماً.

نضع مقلاة على نار هادئة ثم نضيف إليها الزبدة وتترك حتى تذوب.

نسكب المزيج ونهدئ النار ونغطي لمدة نصف ساعة، ومن الممكن وضع فوطة قطنية خفيفة قبل وضع غطاء المقلاة كي تمتص السوائل وبخار الماء الزائد لضمان نجاح الوصفة.

نُزينها بالفراولة والشوكولاتة وتُقدم بالف هنا. X إقرأ أيضاً: حلى كاسات اللوتس وكُرات اللوتس الشهية بدون فرن لألذ تشيز كيك

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