أقوي كريم بالبوتكس لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء للابد

أقوي كريم بالبوتكس لتبييض وشد البشرة نجد الكثير من السيدات تنفق أموال كبيرة للحصول على علاجات البوتكس لكي تساعد على دوام شباب ونضارة وحيوية البشرة، ولن تعرض البشرة للتجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه، كما أن كريمات البوتكس لشد وتبييض البشرة وإعادة جماله وحيويته وشبابه مع مرور الوقت، ولكن نحن نعلم أن هذه الكريمات التي تتم بمراكز التجميل مكلفة للغاية وعلى الرغم أننا بحاجة لها ولكن لن نتمكن من الحصول عليها، ونحن هنا اليوم بدورنا أن نوفر لكي كريم بوتكس طبيعي يعمل على شد البشرة والتخلص من علامات التقدم بالعمر.

هذه المكونات طبيعية وفعالة في التقليل من ظهور تجاعيد البشرة والتخلص من آثار للتعب والإرهاق:

ماسك النشا كريم فعال في تبييض البشرة نقوم بخلط ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع نصف كوب من الماء البارد ويوضع الخليط بمقلاة ويضاف لها ماء مغلي ومن ثم يوضع المزيج على المار حتى يثقل، ويرفع ويترك حتى يبرد، ويضاف له 5 ملاعق من عصير الجزر الطازج، وملعقة من القشطة، تخلط المكونات سوياً ويطبق على وجه نظيف ويترك الكريم لمدة نصف ساعة ومن ثم بشطف بالماء الدافئ.

كريم بياض البيص من أقوي الكريمات الفعالة لشد وتبييض البشرة نقوم بأخذ بياض بيضة ويضاف لهم ملعقة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس ومن ثم نقوم بتنظيف البشرة من آثار المكياج أو الأتربة، من خلال الغسول المناسب لنوع بشرتك، ونقوم بتطبيق الخليط مع عمل مساج خفيف للبشرة بأطراف الأصابع بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء الدافئ، مع الحرص على تكرار الوصفة 4 مرات بالأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتاج السريعة الفورية بوقت قصير ويساعد الكريم في القضاء على البقع الداكنة وبثور الوجه وغيرها من مشاكل البشرة.