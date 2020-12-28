العجينة السحرية القطنية والهشة جدا لجميع أنواع المخبوزات والبيتزا

العجينة السحرية القطنية والهشة لكل ربة منزل لن تتمكن من القيام بعمل عجينة سحرية تتناسب مع كافة أنواع المخبوزات والمعجنات، نحن اليوم لدينا عجينة سحرية لجميع المخبوزات حلو وحادق، مثل السندويتشات والبيتزا وتحشو بالكثير من الحشوات المتنوعة، وتضمن لك الحصول على عجينة هشة وطرية مثل القطن، وتناسب مناسبات متنوعة وتكون من باب التغير أو التجديد، تعالوا معنا اليوم لنتعرف معاً على طريقة عمل العجينة السحرية التي تتناسب مع كافة المخبوزات. العجينة السحرية القطنية والهشة للمخبوزات العجينة السحرية القطنية والهشة للمخبوزات المكونات: كليو من الدقيق.

كوب وربع من الزبادي.

ملعقتين من السكر الناعم.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: نقوم بتفعيل الخميرة من خلال وضع الخميرة في القليل من الماء الدافئ ويضاف لها القليل من السكر وتقلب بشكل جيد وتترك جانباً حتى تتفاعل. في إناء عميق نقوم بمزج الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر وتقلب بشكل جيد، ومن ثم يضاف لها الزبادي والمزيج الخميرة وتقلب بشكل جيد. ونقوم بخلط كافة المكونات بشكل جيد، ويضاف لها الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجين طري لا يلتصق باليد. ونستمر بالعجن لعدة دقائق حتى نحصل على عجين أملس ونضاف له الزيت ويخلط مع العجين يترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها تلف بالنايلون بمكان دافئ. نقوم بتشكيل العجين كما تفضلين للاستخدام لأغراض متعددة وحشوات متنوعة. ومن أجل أن تضمني عجينه هشة خفيفه للبيتزا يجب الحرص على اختيار أنواع جيدة من الدقيق وعلى أن يكون متعدد الاستخدامات، مع الحرص على القيام بنخله، والاهتمام على اختيار الخميرة قبل وضعها على باقي المكونات، وتترك مدة التخمر للتمتع بعجينة طرية وهشة.

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