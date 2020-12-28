كريم الكولاجين السحري لشد البشرة وتبيضها وشد ترهلات الجسم

شد البشرة وتبيضها وشد ترهلات الجسم ، انكماش جلد الوجه والجسم من الأمور المزعجة التي تضايق السيدات وتسبب لهم إحراجاً ، وهذا يحدث بسبب نقص الكولاجين الطبيعي الموجود في الجلد لعدة أسباب منها زيادة عمر المرأة، والتعرض للأشعة الضارة والتدخين سواء كان تدخين إيجابي أو سلبي وأيضا إنقاص الوزن بعد الثمنه يؤدي إلى ظهور الخطوط في الوجه والجسم لذلك تبحث الكثير من السيدات عن الحلول الممكنة للتخلص من هذه المشكلة، تابعوا معنا كيفية الحصول على كريم الكولاجين الطبيعي يخفي هذه الخطوط . كريم الكولاجين شد البشرة وتبيضها وشد ترهلات الجسم كريم الكولاجين شد البشرة وتبيضها وشد ترهلات الجسم لبان الدكر مفيد جداً في شد البشرة والتخلص من تجاعيد البشرة . مكونات كريم الكولاجين لشد ترهلات الجسم ملعقة طعام كبيره من لبان الدكر.

ربع كأس ماء ورد.

ملعقتين كبار من نشا.

ملعقة طعام كبيرة من الجليسرين.

كبسولة فيتامين E. طريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح لبشرة نقع لبان الدكر في كأس ماء لمدة يوم كامل ثم تصفيته وإزالة الرواسب.

يتم أخذ السائل من اللبان وإذابة النشا فيه قبل وضعة على النار.

يقلب جيدا حتى تحصل على قوام كريمي .

إضافة ماء الورد ثم الجليسرين وكبسولة فيتامين E.

يخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي .

يوضع على البشرة والمناطق المختلفة في الجسم المراد إزالة الترهلات منها.

يترك على الجسم لمده نصف ساعة حتى يجف ويشد الجلد.

يغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه .

ويكرر ثلاثة مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة مطلوبة في شد البشرة . مكونات كريم الكولاجين لشد ترهلات الجسمطريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح لبشرة كريم صفار البيض والكيوي لشد وتفتيح البشرة كريم صفار البيض والكيوي لشد وتفتيح البشرة الكيوي غني بالفيتامين سي ومضاد الالتهابات وغني بالمعادن والالفا ميالونك أسيد وفيتامين E المضاد للشيخوخة. مكونات كريم صفار البيض وزيت الزيتون لشد الجسم والبشرة . صفار بيضه واحده.

نصف حبة من ثمار فاكهة الكيوي.

زيت الزيتون. خطوات تحضير واستخدام كريم صفار البيض لشد البشرة يتم وضع المكونات في الخلاط صفار البيضة ونصف حبه الكيوي وملعقتين طعام كبار من زيت الزيتون .

يخلط المكونات جيدا في الخلاط حتي تصبح خليط كريمي .

وتوزيعها على الوجه والمناطق المراد شدها في الجسم .

ثم نقوم بعل حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الجسم ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف.

يغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة ونضارتها .

يكرر استعمال الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أكثر نتيجة فعاله في تفتيح الجسم ونضارة البشرة وتفتيحها .

. يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E المسئولين عن ترطيب البشرة . • صفار البيض يحتوي على فيتامين A, D, K, B12 وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل بشكل كبير في تفتيح الجسم وشد الوجه ونضارته من أكثر الطرق أماناً على البشرة لذا قد تكلمنا عن الوصفات الطبيعية الأكثر فاعليه على إزالة التجاعيد ولكن ينصح بالانتظام قي الاستخدام للحصول على النتائج المرضية.

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