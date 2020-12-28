كريم طبيعي لشد الوجه وازاله التجاعيد.. بديل البوتوكس

كريم طبيعي لشد الوجه أصبح البوتوكس في الآونة الأخيرة من أشهر الأشياء التي تلجأ إليها المرأة في حالة ظهور تجاعيد أو خطوط دقيقة على بشرتها، ولكن هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكن اللجوء إليها بعيدًا عن الحقن بالبوتوكس، وذلك نظرًا لتكلفته العالية، كما أن البوتوكس ليس هو الحل الأمثل لكل أنواع التجاعيد، حيث يتم استخدامه غالبًا للتخلص من تجاعيد الوجه المتحركة، والتي تتمثل في الجبهة والمنطقة المحيطة بالفم، وتظهر هذه التجاعيد أثناء الابتسام، وعند الحقن بالبوتوكس تختفي هذه التجاعيد، ولذلك تكون الوصفات الطبيعية أكثر فاعلية في القضاء على التجاعيد بشكل نهائي.كريم طبيعي لشد الوجه
مكونات الكريم:-
ملعقتين كبيرتين من قشطة اللبن.
عصير ليمونة واحدة.
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
نحضر وعاء ونضع فيه القشطة وزيت الزيتون ونقلب جيدًا، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل ربع ساعة للقضاء نهائيا على التجاعيد.
ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.
ثم نقوم بوضع هذا الكريم كل يوم لمدة لا تقل عن شهر حتى نلاحظ نتيجة واضحة.
مكونات الكريم:-
ملعقة إلا ربع من عسل النحل.
ملعقة ونصف من اللبن السائل.
نحضر وعاء جاف ونضع به اللبن وعسل النحل ونخلطهم معًا بشكل جيد.
ثم نضع الخليط على البشرة المصابة بالتجاعيد وندلكها برفق لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق متواصلة، من خلال حركات دائرية من الداخل إلى الخارج.
ثم نترك هذا الكريم على البشرة حوالي ربع ساعة تقريبًا، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.
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