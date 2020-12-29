فوائد زيت المسك المتعددة والرهيبة لعلاج مشاكل الجلد المستعصية

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زيت المسك يعتبر من الزيوت العطرية ويتم استخراج هذا الزيت من إفرازات الغدد التي لدي الغزال بعد ان يتم اصطيادها وتخفيفها وتوجد على شكل حبوب سوداء تسمى حبوب المسك وتصنع الزيوت من هذه الحبوب يحتوي المسك على فوائد كثيرة للجسم وخاصتا الأمراض الجلدية، ويستخدم أيضاً لعلاج مشاكل الشعر وعلاج الحسد وغيرها يستخدم كمعطر، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفي على فوائد زيت المسك المتعددة وعلاج مشاكل الجلد.فوائد الزيت المتعددة والرهيبة
يحتوي زيت المسك على بعض الفوائد وهي كالتالي:-
- يعتبر مفيد للكبد لأنه يمتلك القدرة على تنقية الدم من المواد السامة ويعمل على تحسين وظائف الكبد، حيث أنه يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية، ويحتوي على الفيتامينات التي لها القدرة على ترطيب الجسم مثل فيتامين E و فيتامين C.
- يعتبر مفيد لنزلات البرد لأنه يحتوي على فيتامين C، الذي يعتبر مضاداً أساسي لأمراض الأنفلونزا، وتحتوي علبة المسك على نسبة 1800 ملى جرام من فيتامين C.
- يعتبر مفيد للجهاز الهضمي لان له القدرة على علاج آلام التي تؤثر على المعدة بسبب الطعام، بالإضافة إلى ذلك يعالج عصر الهضم.
سوف نتعرف على فوائد زيت المسك للجلد وهي كالتالي:-
- يعمل على علاج مشاكل الجلد لأنه يحتوي على فيتامين A، ويعرف باسم الريتينول الذي يعتبر علاجاً لمشاكل الحكة، والصدفية، والأكزيما، واليوكوديرما، وحب الشباب حيث انه يساعد على تقليل شدة الندب التي تأتي من تأثير هذه الحبوب.
- يعمل على منع جفاف الجلد لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، مثل الأوميجا 6 الذي يعتبر المسؤول عن الاحتفاظ بالماء في الجسم ويعطي الجلد رطوبة، ويحميها من الجفاف.
- يعمل على إزالة الملوثات التي تقوم بسد مسامات الجلد التي تحدث بسبب نقص المناعة، ويكون ذلك من خلال إفراز الزهم الذي يعمل على حماية البشرة من الملوثات الضارة.
- يعمل على علاج التجاعيد من خلال إنتاج أنسجة جديدة بسبب احتواءه على اللينوليك، والفا لينوليك ومكوناتها، حيث أن هذه الألياف تزيد من مرونة الأنسجة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة أو بمضادات الشيخوخة التي تساعد على إزالة الخطوط الدقيقة، والتجاعيد.
- يعالج الحروق لأنه يحتوي على فيتامين A، الذي يقوم بالتئام الحروق إصلاح الأنسجة
- علاج الصدفية يحتوي الزيت على مواد تقلل من الإصابة بالصدفية
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