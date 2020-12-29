طريقة عمل خبز الحليب الهش كالقطن في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يعد خبز الحليب ، من أنواع المخبوزات الهشة اللذيذ، فهو يعتمد دائما على العجينة السليمة وهى سر نجاحه، ويفضله الكثير من الناس، فهو يعطي الجسم الفوائد الصحية الهامة لاحتوائه على بعض المكونات التي تعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة، مثل اللبن والبيض والزبدة، وهو خفيف وغير دسم، ويقدم دائماً على وجبة الفطور وهو سريع الهضم، ويباع في المحلات بأسعار غالية الثمن، فالذلك يجب على كل أم عمل الخبز في المنزل بدل من شرائه من المحلات، وهناك أنواع أخرى من الخبز الهش الطري مثل العيش الكيزر، والعيش الفينو، وسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز الحليب الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات خبز الحليب الهش

يعتمد الخبز على بعض المكونات وهى تعتبر سر نجاحه سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من الحليب السائل. ماء دافئ للعجن. كيس من الخميرة الفورية. ربع كوب من الزيت. ثلاث ملاعق من السكر. رشة صغيرة من الملح. بيضة واحدة.

طريقة التحضير

إذا كنتي ترغبين في عمل خبز الحليب الهش مثل القطن إتبعي الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع الدقيق والخميرة والملح والسكر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونخلط جيداً.

نقوم بوضع الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بكيس من النايلون ونتركه جانباً حتى يتخمر.

بعد أن يتضاعف حجم العجين نقوم بتقطيعه إلى كرات صغيرة الحجم، ونضعها في صينية مدهونه بالزبدة ونضغط عليها ونتركها حتى يرتفع حجمها على الصينية مرة أخرى، وندهن الوجه بالزبدة أو البيض.

نقوم بإشعال الفرن ونضع الصينية ونتركها حتى يتحول لونها إلى الذهبي الجميل.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ويقدم الخبز بجانب العسل والمربى بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل خبز الحليب

يوجد بعض النصائح التي يمكن إتباعها عند عمل الخبز في المنزل وهى كما يلي:-