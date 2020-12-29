طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة في المنزل بمكونات من مطبخك

طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة، بمكونات صحية وبأسهل الطرق في المنزل، من أكثر الوصفات الصحية التي يهتم بها راغبي الرشاقة وإنقاص الوزن، كما يشكل الليزي كيك المشبع الصحي ، وجبة تحلية لمن لكبار السن المهتمون بعدم تناول كميات كبيرة من الدسم أو السكر، فهي تحلية مثالية لهم.

من أفضل الوصفات الصحية المشبعة، والتي يفضلها الجميع ومحببة أيضًا للأطفال، وتفضلها ربة المنزل بسبب سرعة وسهولة تحضيرها، إضافة إلى توافر مكوناتها في المنزل، وأيضًا إمكانية استبدال بعض من مكوناتها حسب المتاح في مطبخك، فتدخل في المكونات اللبن خالي الدسم، الذي باستطاعتك استبداله بلبن اللوز، أو لبن جوز الهند حسب رغبتك، كذلك بإمكانك استبدال الكيك المشبع، ببسكوت شوفان مشبع، أو بقسماط لمرضى السكر المشبعة حسب رغبتك، وفي التالي مقادير الليزي كيك الشهية، وطريقة تحضيرها بألذ وأشهى الطرق.

3 كوب لبن خالي الدسم، أو لبن جوز هند، أو لبن لوز.

1 كوب من الكاكاو الخام بدون سكر.

¼ كوب من زيت جوز الهند.

¼ كوب من النشا.

3 ملعقة كبير من سكر الدايت.

رشة ملح.

رشة فانليا.

بشر جوز هند للتزين.