مكون واحد ضعيه علي شامبوا الاطفال هيكثف ويطول شعرك للركب بسرعة رهيبة

مكون واحد ضعيه علي شامبوا الاطفال هيكثف ويطول شعرك تعتبر الشعر المتساقط الضعيف المقصف مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات والرجال، وتعتبر من المشاكل الكبيرة التي يتركز للكثير من الأسباب، منها سوء التغذية أو اضطراب في الهرمونات أو عوامل وراثية وأيضاً عدم الاهتمام بتوفير العناية الجيدة للشعر والحرص على استخدام منتجات تساعد على توفير التغذية للشعر، ولكن هل خطر في بالك أنك تتمكنين من الحصول على شعر كثيف وطويل وناعم لا يعاني من أي مشاكل فور التنظيف بمكون بسيط موجود في كل منزل عند إضافته للشامبو وهوة الليمون الفعال تعالي معنا لتتعرفي كيف يمكنك الاستفادة منه.إضافة الليمون للشامبو للشعر
- يساعد الليمون في التخلص من القشرة ويكافح كافة أنواع البكتيريا والميكروبات حيث أنه من الطرق الطبيعية الفعالة للغاية في التخلص من القشرة الجلد الميت في فروة الرأس.
- يقضي على الزيوت المتراكمة في فروة الرأس وتعمل على سد المسام.
- يساعد على زيادة لمعان الشعر ومكافحة الشيب المبكر.
- يكثف ويزيد من طول وكثافة الشعر طبيعياً لأنه مليء بفيتامين سي.
- يكافح التهابات فروة الرأس والحكة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
يتم الاستفادة من الليمون من خلال تطبيق هذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج والتخلص من مشاكل الشعر المتعددة:
- نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون، مع ملعقتين كبيرتان من الشامبو مع الحرص أن يكون مناسب مع نوع شعرك وخالي من الكبريت، لذا ننصح دائماً باستخدام شامبو الأطفال.
- نقوم بشطف الشعر بالمياه الدافئة من أجل فتح المسام، ونقوم بتطبيق الخليط على الشعر مع عمل مساج خفيف لفروة الرأس لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بشكل جيد، ويجب الحرص على تكرار ذلك على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- من الممكن إضافة ملعقة من هلام الصبار للخليط لزيادة الفائدة والحصول على شعر صحي وقوي وناعم.
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