افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة بطعم رائع ومذاق لذيذ تعتبر الحجازية من الحلويات الشرقية الشعبية المتعارف عليها في كثير من البلاد العربية وبالأخص السعودية حيث أنها تتميز بطعمها الرائع ومذاقها اللذيذ وذلك لما تحتويه من مكونات من السميد والقرفة والمكسرات ولذلك يحبها ويفضها كثير من الناس سواء كانوا صغار أو كبار حيث أنها لاتستغرق كثير من الوقت عند تحضيرها لذلك يجب اتباع افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة مع مراعاة تطبيق المكونات الخاصة بها للحصول على طعم رائع ومذاق لذيذ.

المقادير 2 كوب دقيق سميد ناعم

2 كوب دقيق ابيض

1/2 كوب سمنة

1/2 كوب زيت

4 ملاعق كبار سكر

1 معلقة كبيرة خميرة

قليل من الملح

الحشو

1 كوب سكر

1 كوب سميد ناعم

1/4 كوب قرفة

1/2 كوب مكسرات منوعة كيفية تحضير الخميرة اعمل على تجهيز الخميرة اضع معلقة السكر ومعلقة الخميرة ثم اضع نصف كوب مياه دافئة. اعمل على تقليبهم جيدا حتى أتأكد من أن السكر قد ذاب وأنة لاتوجد حبيبات خميرة وان المكونات ذابت في الميه اعمل على تركها حتى تخمر بشكل جيد. اعمل على ملاحظة الخميرة التي عملت على تجهيزها عندما ألاحظ أنها ارتفعت وملئت الكوب بذلك اكون حصلت على خميرة ناجحة جاهزة للاستخدام. خطوات تحضير الحجازية افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة بطعم رائع ومذاق لذيذ.

ابدأ باحضار بوله كبيرة عميقة اضع فيها المكونات الجافة وهى الدقيق الأبيض ودقيق السميد.

أقوم بوضع 3 ملاعق سكر على المكونات الجافة ورشة الملح واعمل على تقليب المكونات الجافة مع بعضها جيدا.

اعمل على إضافة المكونات السائلة على الجافة اضع نصف كوب الزيت والنصف الأخر من السمن.

أقوم بالتقليب جدا حتى تذوب المادة الدهنية مع حبيبات دقيق السميد والدقيق وأتأكد من انهم أتشربوا السمنة والزيت واتغلف بيهم وأظل اقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات ببعضها بشكل جيد.

أقوم بوضع الخميرة كلها وأيضا الرغاوى الخاصة بها على المكونات السابقة واقلب جيدا حتى تمتزج مع المكونات جميعها مع بعض بشكل جيد.

اعمل على العجن بالأيدي لكى تحصلي على نتيجة مرضية وناجحة وذلك لأنكي لن تحصلي على نفس النتيجة عندما تتمي العجن بالمعلقة وذلك لكى تحصلي على نتيجة جيدة.

اعمل على إضافة الميه حبة بحبة واكمل العجن حتى تحصلي على شكل عجينة تقدري تشكلي منها حيث لاتكون عجينة مفرولة أو سائلة.

اعمل على عجنها حتى يكون قوامها أثقل من قوام البسبوسة نعمل على عجنها جيدا حتى تكون عجينة تتشكل باليد بكل بساطة وسهولة.

أقوم على تجميعها من البولة حتى تصبح عجينة جاهزة للاستخدام اعمل على تغطيتها بالكيس الاسترتش اتركها تخمر لمدة تتراوح من 2 ساعة إلى 3 ساعات. تحضير حشو الحجازية افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة بطعم رائع ومذاق لذيذ.

اعمل على احضار بوله كبيرة عميقة واضع فيها مكونات الحشو وهى كوب السميد وكوب السكر وربع كوب القرفة ونصف كوب المكسرات.

يمكن وضع أي نوع مكسرات تفضلينة سواء سوداني وزبيب وجوزة الهند أو استبدالها بمكسرات اخرى مثل اللوز وعين الجمل ذلك يكون على حسب رغبتك واستخدامك.

اعمل على خلط المكونات بشكل جيد مع إضافة ماء ما يعادل مقدار فنجال قهوة من الماء.

أقوم بخلطها جيدا بعد إضافة الماء حتى تصبح شكلها مثل رمل البحر المبلل وبذلك تكون الحشوة جاهزة. تحضير السيرم لسقى الحجازية اعمل على وضع حلة صغيرة على النار اضع 250 ملي من الماء أي ما يعادل كوب ونصف من الماء ثم أضيف 1/2 2 كوب سكر أي ما يعادل نصف كيلو سكر مع عصير نصف ليمونه دون استخدام التقليب بمعلقة. اتركهم على النار حتى يغلو دون وضع أي معلقة فيهم حتى يتم الغليان. اعمل على التأكد أنها تغلى بشكل جيد لأنها إذا لم يتم غليانها بشكل جيد تعمل على تكوين كرستالات. لكى تحصلي على شربات ناجح اعملي على أن يغلى بشكل جيد حتى تحصلي على نتيجة جيدة للشربات. ابدأ في حساب الوقت بعد الغليان بمدة من 6 إلى 7 دقائق واعمل على وضع قليل من الفانيليا. اعمل على إطفاء النار سريعا بعد وضع الفانيليا حتى لا تطير رائحة الفانيليا لكى تكون جاهزة للاستخدام. ترتيب الحجازية لتسويتها افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة بطعم رائع ومذاق لذيذ.

اعمل على احضار صينية واعمل على دهنها بالزبدة لكى اعمل على ترتيب العجينة بداخلها.

أقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين القسم الأول اعمل على فردة في الصينية واعمل على وجود جوانب للعجين.

يتم ذلك حتى تستطيع العجينة أن تحتوى الحشوة بداخلها وذلك لان الخلطة بها سكر حتى لا يخرج السكر خارج العجين ويحترق من على الجوانب.

اعمل على وضع الخلطة وفردها على العجينة بالمعلقة واضغط عليها بيدى حتى لاتصبح جزء عالى وجزء هابط بل تكون بشكل متساوي وجيد.

اعمل على احضار ورقة زبدة لكى افرد عليها الجزء الثاني من العجينة واذا لم يتوفر يمكن استبدالها بكيس بلاستيك للفرد علية.

اعمل على فرد الجزء الثاني على ورقة الزبدة بيدى في البداية حتى لا تلتصق العجينة في النشابة حتى استطيع أن اكمل الفرد بالنشابة بعد ذلك.

اعمل على أن يكون قطر العجينة التي أفردها مثل قطر الصينية أو اكبر بنسبة بسيطة حتى استطيع اغطي الحشو.

اعمل على أن لاتكون العجينة اصغر من قطر الصينية لأني لن استطيع فردها داخل الصينية ولكن اعمل على أن تكون بقطر مناسب.

اعمل على وضع العجينة على الحشوة براحة واعمل على خلع ورق الزبدة بهدوء حتى لا تتقطع العجين.

اعمل على تسويتها إذا كان يوجد زوائد واذا كان في جزء ناقص اعمل على تظبيط العجينة حتى تغطى الحشوة حتى لا تخرج خارج العجين حتى تصبح متساوية بشكل جيد.

اعمل على أن اضغط على العجين داخل الصينية بيدى بشكل جيد حتى تكون جميع اجزاء الصينية وجوانبها متساوية بشكل واحد متساوي.

اعمل على تقطيع العجين بالشكل ألي تحبيه وتفضلية ممكن يكون التقطيع على شكل مربعات أوعلى شكل معين وذلك على حسب رغبتك واستخدامك.

أقوم بتقطيعها بخطوط طولية ثم أقوم بتقطيعها بخطوط بالورب حتى تصبح كل قطعة على شكل معين. كيفية تسوية الحجازية اعمل على تشغيل الفرن قبل البدء في ترتيب العجينة وذلك حتى يسخن الفرن ويكون جاهز لتسوية. أقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة. اعمل على تشغيل النار من الأسفل فقط ولا يتم تشغليها من فوق نهائي. اعمل على عدم تشغيل الشواية حتى تستوى الحجازية ثم أقوم بوضعها على الشبكة بعد تسويتها وليس من اسفل لكى تأخذ لون ذهبي جميل. كيفية تقديم الحجازية اعمل على إخراج الحجازية من الفرن بعد تسويتها. أقوم بوضع الشربات على الحجازية فالصينية ساخنة خارجة من الفرن والشربات دافئ وليس ساخن مثل البسبوسة. عندما ألاحظ أن صينية الحجازية بدأت تتشرب الشربات وتتقبل الشربات وبتشربه بشكل جيد فان ذلك يعنى أن صينية الحجازية نتيجتها ناجحة وبشكل جيد ومميز. اعمل على تركها حتى تبرد تماما حتى لا تتكسر وتستطيعي إخراج قطع الحجازية من الصينية. اعمل على استخدام سكينة البسبوسة لاخراجها بمنتهى الحرص حتى تكون سليمة وبشكل جيد واضعها في طبق التقديم. أخيرا تكوني قدمتي لعائلتك افضل وأسهل خطوات لتحضير الحجازية بالقرفة بطعم رائع ومذاق لذيذ. المقاديركيفية تحضير الخميرةخطوات تحضير الحجازيةتحضير حشو الحجازيةتحضير السيرم لسقى الحجازيةترتيب الحجازية لتسويتهاكيفية تسوية الحجازيةكيفية تقديم الحجازية

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