صبغ الشعر بالكركديه والزبادي ،ترغب الكثير من السيدات في تغيير لون شعرهن بشكل مستمر مما يدفعهن لشراء الصبغات الكيميائية ولكن كثرة استخدامها يضر فروة الرأس، كما يؤدى إلي تقصف الشعر الشديد وتلف بنية الشعرة، ويسرع من ظهور الشيب المبكر في الرأس، لذا ننصحك سيدتي باستخدام الكركديه وكافة المواد الطبيعية لصبغ الشعر. صبغ الشعر بالكركديه والزبادي صبغ الشعر بالكركديه والزبادي المكونات: كمية مناسبة من الكركديه.

كوب واحد من الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب وثلث من الماء الساخن.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من قشر الليمون المبشور. طريقة صبغ الشعر بالكركديه والزبادي نضع قدر على نار هادئة ونضيف إليه الماء، وزهور الكركديه، وقشر الليمون ويترك المزيج حتى يغلي.

نضيف إلى المزيج السابق الحناء ويترك الخليط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نرفع المزيج السابق ونضيف إليه زيت الزيتون، والزبادي، والليمون ويتم خلطهم بشكل جيد.

نترك المزيج السابق حتى يبرد ثم نطبقه على فروة الرأس ويترك لمدة خمس ساعات.

نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر والشامبو جيدا. فوائد الكركديه للشعر طريقة صبغ الشعر بالكركديه والزباديفوائد الكركديه للشعر يحتوي الكركديه على الكثير من الفوائد الهامة لفروة الرأس كما يساهم في تغيير لونه، ومن أهم فوائده ما يلي: يساهم في تقوية بصيلات فروة الرأس ويعزز نموه.

ينشط الدورة الدموية في الشعر بشكل جيد.

يخلص الشعر من السموم المتراكمة به.

يقضي على اللون الأبيض الذي يتعرض له الكثير من الأشخاص، ومعالج فعال لعلاج الشيب نهائياً.

يساعد في القضاء على القشرة التي تسبب إزعاج الأشخاص، وأيضاً تؤدي للتساقط الشديد للشعر، لذا

ينصح باستخدام غسول الكركديه أو ماسك مكون من كركديه وزبادي للشعر بشكل شهري لضمان تغذية جيدة وترطيب للشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر بالكركديه والزبادي واحصلي على لون أحمر أرجواني رائع بدون أضرار الصبغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.