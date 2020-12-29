بيتزا الحلة أسرع طريقة لعمل بيتزا المطاعم الإيطالية بطعم خرافي رائع

بيتزا الحلة ، تعتبر البيتزا من المعجنات المشهورة والتي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة ً الأطفال، كما أنها تتميز بطعمها الشهي الجميل وأيضاً القيمة الغذائية للبيتزا عالية تفيد الجسم، وعلى الرغم من ذلك تحتاج لوقت ولكن في مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل البيتزا في الحلة بمكونات بسيطة ولا تحتاج لوقت ولا مجهود. بيتزا الحلة بيتزا الحلة المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر.

صلصة البيتزا البيتي.

فلفل أخضر مقطع لشرائح.

كوب كبير من الجبن الموزاريلا.

كوب من المشروم المقطع لشرائح.

سوسيس.

زيتون أسود خالي من البذور.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

ملعقتان من زيت الزيتون. مكونات صلصة البيتزا ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب من الكاتشب.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة عمل بيتزا الحلة نحضر وعاء كبير ونضع به كلا ً من الدقيق الأبيض وملعقة البيكج بودر ورشة الملح ثم نضيف ماء للعجن ثم يتم العجن بواسطة اليدين أو العجان الكهربائي ً.

نضيف الزبادي وزيت الزيتون ويتم العجن مرة أخرى للحصول على عجينة طرية متماسكة ناعمة.

يتم فرد العجينة ثم نضعها في صينية بيتزا ثم نضع صلصة البيتزا ثم السوسيس والمشروم وشرائح الفلفل الأخضر والزيتون نرفعها على النار ونتركها حتى تمام النضج ثم نضيف الجبن الموزاريلا ونضعها مرة أخرى على النار لمدة خمس دقائق ثم نرفع البيتزا من على النار، فطريقتها تشبه بيتزا الطاسة. طريقة عمل بيتزا الحلة طريقة تحضير صلصة البيتزا نحضر قدر ونرفعه على نار متوسطة ثم نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب من حين لآخر ثم نضع الكاتشب وصلصة الطماطم ونقلب جيداً.

نضيف الزعتر ونقلب الخليط ثم نرفع الخليط من على النار.

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