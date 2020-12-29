طريقة عمل العيش الفينو الهش بالمنزل بخطوات سهلة ومضمونة

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يعد العيش الفينو هو من أكثر المخبوزات المستخدمة لدي المصريين، فهو عيش خفيف ومذاقه جميل، ويتم استخدامه دائماً كسندويتشات ويتم حشوة بالمربي أو الجبن أو حسب الحشوة المفضلة لكل شخص، ويتم تجهيزه دائماً كوجبات مدرسية للأطفال أو كوجبات سريعة للكبار أثناء فترات العمل، ويمكن إعداده كوجبة للإفطار أو العشاء، وطريقة تحضيره في المنزل تعتبر هي الطريقة الأفضل لضمان نظافته، وحفاظاً على سلامة صحتنا نظراً لما تمر به البلاد من أزمة كورنا، ومكونات الخبز مكونات بسيطة وسهلة التحضير، تجعله هش وطري وتميزه بمذاق شهي، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكي أبسط طريقة لتحضير العيش الفينو الهش بالمنزل.مكونات عمل العيش الفينو بالمنزل
يتكون العيش الفينو الهش من مكونات بسيطة ومتناولة في أيدي الجميع وهي كما يلي:ـ
- كيلو دقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 ملعقة من اللبن البودرة.
- ملعقة صغيرة محسن خبز.
- رشة ملح.
- ماء دافئ للعجن (حسب احتياج العجينة).
- لدهن الوجه يستخدم، ملعقة من الحليب مع صفار بيضة.
يعد تحضير العيش الفينو من أسهل الطرق ولضمان نجاحه يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ
- نعمل على إذابة الخميرة في كوب من الماء الدافئ مع السكر، لاختبار نشاط الخميرة.
- في إناء متسع نقوم بخلط الدقيق مع محسن الخبز واللبن البودرة ورشة الملح والزيت،ثم نضيف لهم خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً مع العجن باليد، حتي نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نقوم بوضع العجينة في إناء كبير الحجم ونعمل على تغطيتها بقطعة قماش نظيفة، ونتركها لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نفرد الكرات ونلفها على شكل اسطواني مع مراعاة قفل أطراف العجينة، يمكنك تشكيل العجينة حسب رغبتك.
- نضع أشكال العجين بالتساوي في صينية مدهونة بالزيت، ونتركها مرة أخري لكي تختمر ويتضاعف حجمها.
- يتم خلط ملعقة حليب مع صفار بيضة ويتم دهن قطع العجين باستخدام فرشاة، تعمل هذه الخطوة على لمعان الخبز.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة يجب أن يكون الفرن مسبق التسخين، ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج العيش من الفرن ويقدم ساخناً بالهنا والشفا.
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