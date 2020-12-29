طريقة عمل العيش الفينو الهش بالمنزل بخطوات سهلة ومضمونة

يعد العيش الفينو هو من أكثر المخبوزات المستخدمة لدي المصريين، فهو عيش خفيف ومذاقه جميل، ويتم استخدامه دائماً كسندويتشات ويتم حشوة بالمربي أو الجبن أو حسب الحشوة المفضلة لكل شخص، ويتم تجهيزه دائماً كوجبات مدرسية للأطفال أو كوجبات سريعة للكبار أثناء فترات العمل، ويمكن إعداده كوجبة للإفطار أو العشاء، وطريقة تحضيره في المنزل تعتبر هي الطريقة الأفضل لضمان نظافته، وحفاظاً على سلامة صحتنا نظراً لما تمر به البلاد من أزمة كورنا، ومكونات الخبز مكونات بسيطة وسهلة التحضير، تجعله هش وطري وتميزه بمذاق شهي، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكي أبسط طريقة لتحضير العيش الفينو الهش بالمنزل.

مكونات عمل العيش الفينو بالمنزل

يتكون العيش الفينو الهش من مكونات بسيطة ومتناولة في أيدي الجميع وهي كما يلي:ـ

كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة محسن خبز.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن (حسب احتياج العجينة).

لدهن الوجه يستخدم، ملعقة من الحليب مع صفار بيضة.

طريقة التحضير

يعد تحضير العيش الفينو من أسهل الطرق ولضمان نجاحه يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ