كيك الخمس دقائق بدون بيض هش ولذيذ لأسهل وأسرع وصفة كيك إسفنجي

كيك الخمس دقائق ،يُعد الكيك من الحلويات المفضلة التي تتميز بالمذاق الشهي كما أنها مفيد نظراً لاحتوائه على قيم غذائية عالية جداً تمنح الجسم الطاقة اللازمة له، لذا الكثير من الأمهات يبحثن عن طرق لعمله بسرعة، واليوم سنتناول طريقة عمل كيك شهي وهش في خمس دقائق خلال مقالنا هذا. كيك الخمس دقائق كيك الخمس دقائق المكونات: خمس ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر أو على حسب الرغبة.

بيضة واحدة وبدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، والقليل من مُحسن الكيك.

القليل من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نضع في وعاء البيض ونضيف إليها السكر، والحليب، والزيت ونخفق بشكل جيد.

يتم إضافة البيكنج بودر، والدقيق المنخول، والزيت النباتي ويتم مزجهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نسكب المزيج في كوب ثم نضعه في الميكروويف لمدة خمس دقائق.

نخرج الكوب من الميكروويف ونتركه حتى يبرد ثم يُقدم الكيك بألف هنا. كيك الخمس دقائق بدون بيض كيك الخمس دقائق بدون بيض المكونات: السكر على حسب الرغبة.

ثلث كوب من الزيت الذرة.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة من الفانيلا. طريقة التحضير: نضع في وعاء كلاً من السكر، والفانيلا، والبيكنج بودر، والحليب ويتم خلطهم جيداً.

نضيف إلى المزيج السابق الدقيق، والزيت، والكاكاو ويتم مزجهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

نسكب الخليط السابق في أكواب ثم نضعهم في الميكروويف ويتم تركهم لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وما يميز هذا الكيك أنه سهل مثل كيك الأوريو.

نخرج الأكواب وتترك حتى تبرد ثم تُقدم بألف هنا.

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