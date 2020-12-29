كيكة اللوتس الباردة بدون فرن لطعم يذوب في الفم ونتيجة رائعة كالمحترفين

تستطيع كل ربة منزل عمل كيكة اللوتس الباردة بعدة طرق مختلفة فهي سريعة التحضير ومن أشهى الحلويات في العالم بأكمله، حيث يفضل تناولها الأشخاص صغاراً وكباراً، وتحتوي على كريمة، وزبدة اللوتس، وبسكويت اللوتس كما أنها تصلح في حال كنتِ في عجلة من أمرك وتودين إعداد حلوى شهية لذيذة تذوب في الفم، وذات نتيجة مضمونة حتى لو لم تكوني تجيدين صُنع الحلويات، لذا سوف نتطرق بالحديث عن طريقة إعدادها خلال موقعنا هذا. كيكة اللوتس الباردة كيكة اللوتس الباردة المكونات: كمية مناسبة من بسكويت اللوتس، ويُمكن استبداله بأي بسكويت سادة موجود لديكِ.

كوبان وربع من الكريمة.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

القليل من زبدة اللوتس.

بسكويت لوتس مطحون. طريقة التحضير: نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من السكر الناعم، والكريمة، والقهوة ويتم خفقهم جيداً.

نضع الكريمة السابقة في وعاء ونغطيه ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد.

نبدأ وضع كمية من البسكويت ونضيف إليه زبدة اللوتس ثم نضيف كمية من الكريمة ثم قطع من البسكويت وهكذا حتى ننتهي من الكمية.

بعد ذلك نضيف باقي الكريمة على الوجه ثم يُزين ببسكوت اللوتس المطحون وتُقدم بألف هنا. كيكة اللوتس الباردة في المنزل كيكة اللوتس الباردة في المنزل المكونات: كمية من بسكويت اللوتس.

خمس ملاعق من بسكويت اللوتس المطحون.

كوبان من الكريمة المخفوقة.

ملعقتان من النسكافية.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. طريقة التحضير: نخفق الكريمة مع السكر جيداً.

نضع في وعاء بعض من بسكويت اللوتس ثم نضيف الزبدة وكمية من الكريمة ثم طبقة أخرى من البسكويت.

نُزين أخيراً الوجه بالكريمة المتبقية وتُقدم الكيكة بألف هنا، ويمكن وضع القليل من الشيكولاتة المبشورة على الوجه، ويمكن أيضاً وضع القليل من بسكويت الأوريو للتزيين كما نفعل في كيكة الأوريو.

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