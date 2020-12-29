كيك الست ملاعق .. وصفة سحرية لكيكة هشة ولذيذة كأنها جاهزة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيك الست ملاعق وكيفية تحضيرها فهي تحتوي على المكونات الرئيسية للكيكة العادية ولكن بمقدار ست ملاعق من الدقيق، والسكر، والحليب بالإضافة إلى باقي المكونات، ودقة المكونات ستنتج كيك رائع ومضبوط، وقولي وداعاً لفشلك في صُنع الكيك، وفي مقالنا هذا سوف نسرد لكم خطوات إعدادها بالتفصيل تابعونا في السطور القادمة. كيك الست ملاعق كيك الست ملاعق المكونات: ست ملاعق من الدقيق المنخول.

ست ملاعق من السكر أو حسب الرغبة، ولابد أن يكون ناعم حتى يذوب سريعاً ويصبح الكيك أبيض اللون.

بيضتان.

ست ملاعق من الزيت.

رشة من الملح.

ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من عصير البرتقال.

ملعقة من البرتقال المبشور.

كوب واحد من الماء.

ملعقة كبيرة نشا، وهذا من أهم أسرار نجاح الكيك. طريقة عمل كيك الست ملاعق نضع في وعاء الخلاط الكهربائي السكر، والدقيق المنخول، والزيت، والحليب السائل، والملح ويتم خفقهم بشكل جيد حتى نحصل على قوام يُشبه الكريمة.

نضيف إلى المزيج السابق البرتقال المبشور، والبيكنج بودر، ويتم مزجهم حتى يُصبح لدينا مزيج متجانس.

ندهن قالب بالقليل من الزيت ثم نسكب مزيج الكيك.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع القالب ونتركه حتى ينضج تماماً لمدة نصف ساعة.

نبدأ بعد ذلك بعمل القطر عن طريق مزج الماء، والبرتقال، والسكر ونضعهم على نار متوسطة درجة الحرارة ويترك حتى يغلي لمدة دقيقة.

نرفع الخليط السابق عن النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نخرج بعد ذلك القالب من الفرن ثم نسكب عليه قطر البرتقال ويُقدم بألف هنا، ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة وترك الكيك دون قِطر وتناوله في الإفطار ويمكن أن يأخذه الصغار معهم إلي المدرسة. طريقة عمل كيك الست ملاعق

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