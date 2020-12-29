أسهل طريقة لعمل التورتة في المنزل 2021

أسهل طريقة عمل تورتة في المنزل 2021، فهى من الحلوى المفضلة لدى العديد من الكبار والصغار، كما أن تحضيرها بالمنزل لا يستغرق وقتًا طويلًا، ولا يكلف تحضيرها ثمنًا باهظًا، مما يغني تحضيرها بالمنزل عن شراء تورتة باهظة الثمن، وتحتوي التورتة على مكونات ذات فوائد كثيرة ومتعددة لجسم الإنسان، فهى تمد الجسم بالطاقة اللازمة، الذي يحتاج إليه خاصة بعد قضاء يومَا مرهقًا.

أسهل طريقة عمل التورتة في المنزل 2021

طريقة عمل التورتة في المنزل 201 يبحث عنها الكثيرون؛ لتحضيرها في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد والزواج والأفراح والأعياد المختلفة كعيد الفطر وعيد الأم وعيد الزواج وأعياد الكريسماس، كما تجعلنا نقضي أوقاتًا ممتعة مع الأصدقاء والأحباب وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال.

طريقة عمل التورتة في المنزل

إليكم مكونات عمل أسهل وأسرع تورتة في المنزل لعام 2021:

2 كوب دقيق.

4 بيضات.

كوب عصير برتقال.

كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

حوالي نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة تحضير التورتة في المنزل

خلط البيض والفانيليا والسكر في إناء جيدًا. إضافة عصير البرتقال مع الاستمرار في خلط المكونات. خلط المكونات جيدًا وإضافة الزيت إليهم. إضافة كوب من الدقيق إلى المكونات بصورة تدريجية. إضافة البيكنج باودر وكوب من الدقيق مع الاستمرار في خلط المكونات. دهن الصينية بالزبدة وإضافة الخليط بداخلها. إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تترك الصينية في الفرن لمدة أربعين دقيقة.

يمكن تزيين التورتة بالسكر البودر أو المكسرات أو الكريمة الشانتيه أو الشيكولاتة أو شرائح الفاكهة المتنوعة كالكيوي والمانجو والتفاح والموز والفراولة وغيرها من الفواكه الطازجة والمحفوظة أو بتزيين التورتة في المنزل بعجينة السكر.

طريقة أخرى لعمل أسهل وأسرع تورتة في المنزل 2021

طريقة عمل تورتة الجيلي التي يحبها الأطفال، حيث تحتوي مكوناتها على:

1 ونصف كوب من الدقيق.

6 بيضات.

1 وربع كوب من السكر البودر.

كريمة خفق.

جيلي.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

شرائح فاكهة مختلفة.

طريقة تحضير تورتة الجيلي في المنزل 2021

فصل صفار البيض عن البياض. خفق صفار البيض، ثم إضافة الفانيليا. إضافة نصف كوب من السكر لصفار البيض والفانيليا وخلطهم جيدًا. إضافة الدقيق والبيكنج باودر للخليط، ودمج المكونات مع بعضها. خفق بياض البيض جيدًا، ثم إضافة كوب إلا ربع من السكر إليه، حتى يتم التماسك بينهما. خلط جميع المكونات مع التقليب المستمر. دهن الصينية القليل من السمن والدقيق. إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى النضوج. تترك التورتة حتى تبرد. تحضير الجيلي بوضعه في إناء به كوب ونصف ماء. عندما يبرد الجيلي نضعه على الكيكة، وتترك في الثلاجة حتى تتماسك. نضيف إليها شرائح الفاكهة المختلفة، ويتم إدخالهم الثلاجة مرة ثانية. نقسم الكيكة نصفين، نحشي النصف الأول جيلي، والنصف الثاني كريمة وقطع الفاكهة.

لابد من نخل الدقيق قبل استعماله؛ لإزالة ما به من الشوائب، كما يجب أن تكون درجة حرارة البيض بدرجة حرارة الغرفة؛ حتى يسهل خفقه، كما يجب وضع صينية التورتة في مياه ساخنة لمدة لا تزيد عن خمس ثواني؛ حتى لا يفقدا الجيلي والكريمة قوامهما.