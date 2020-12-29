طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة بمذاق لذيذ وشهي

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي من أكثر الوصفات التي تتساءل عنها ربات البيوت في الدول العربية، فقد اعتدنا تحضيرها في المناسبات والليالي الرمضانية؛ لأنها حلوى لذيذة وسهلة التحضير ومكوناتها غير مكلفة، وإليك عزيزتي أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي بمذاق شهى لا يُقاوم وبمكونات سهلة ومتوفرة داخل مطبخك، أبهري بها أفراد أسرتك. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: نصف كيلو سميد بسبوسة.

نصف كوب من السمن البلدي.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة أو نصف كوب سكر ناعم.

كوب من الماء.

علبة زبادي بلدي أو معلب.

3 ملاعق من جوز الهند.

2 ملعقة من اللبن البودرة.

رشة ملح مقادير الشربات: يمكنك عمل شربات خفيف بإضافة: كوب من الماء.

كوب سكر ناعم.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا. ضعي المكونات السابقة في وعاء معدني على نار متوسطة، واتركيها إلى أن تترابط المكونات ويثقل الشربات، ثم ارفعيه من على النار. خطوات عمل البسبوسة أولا نبدأ بتحضير كراميل البسبوسة عن طريق وضع نصف كوب من الماء وكوب من السكر البودرة في وعاء ونرفعها على النار.

نقوم بتحريك الخليط داخل الوعاء باستخدام مضرب يدوي حتي يتكون كراميل البسبوسة.

نحضر حلة أخري ونمزج بها كلا الماء واللبن البودرة إلى أن يذوبا تمامًا، ثم نضيف إليها الكراميل مع التقليب المستمر إلى أن تمتزج المكونات جيدًا.

ويُمكنك إضافة القليل من الماء عند الحاجة لذلك.

ثم نضيف الزبادي والسمن إلى الخليط السابق ونقلب جيدًا ثم نرفع الإناء على نار متوسطة.

احضري وعاء عميق وضعي به المكونات الجافة وامزجيهم جيدًا، ثم أضيفيهم إلى الوعاء الموجود على النار وقلبي تقليب بسيط دون الحاجة إلى العجن.

احضري صينية وادهنيها بالزبدة وصبي بها خليط البسبوسة.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وستستغرق حوالي 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

وأخيرا، يجب عليكِ مراعاة وضع الشربات ساخن على البسبوسة ساخنة لحظة خروجها من الفرن وتغطيتها لتصبح طرية. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيكة اللبن الهشة بمذاق لذيذ ومكونات سهلة للغاية خطوات عمل البسبوسة

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